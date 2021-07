Tex Town Tigers pakt twee punten tegen Olympia

In de eerste wedstrijd kwam Tex Town Tigers al in de eerste inning op een 3-0 achterstand. Britt Vonk en Dinet Oosting brachten de spanning later nog wel terug namens de thuisploeg, maar in de zevende inning stelde Olympia weer orde op zaken: 5-2.

Ommekeer

Ook in het tweede duel was er een vroege voorsprong voor Olympia. Door een homerun van Cindy van der Zanden werd het 2-0 voor de ploeg uit Haarlem, die later ook uitliep naar 3-0. Annemiek Jansen sprokkelde vervolgens een puntje voor Tex Town Tigers, maar de echte ommekeer kwam in de zesde inning: eerst was er een score van Dinet Oosting, 3-1. Door een honkslag van Aafje van Baal kwamen ook Lindsey Meadows en Danielle ten Donkelaar nog over de thuisplaat, waardoor Tex Town Tigers met 4-3 won.

De ploeg uit Enschede blijft de nummer drie in de hoofdklasse, maar moet die positie nu wel delen met Quick.