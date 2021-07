Kalfje gered door weidevogeldrone in Den Ham, maar daarna toch weer ontsnapt

Het waren spannende uren vanochtend in Den Ham. Met twee drones zochten vrijwilligers van Vogelwerkgroep Geesteren de omgeving af naar een ontsnapt kalfje. De nood was hoog omdat het dier - met de bijzondere naam Dragibus - al twee dagen niet had gegeten of gedronken. Uiteindelijk vond de drone het kalfje en is het dier teruggebracht naar z'n moeder, waar het direct begon te drinken. Maar geloof het of niet, enkele uren later is het kalfje opnieuw ontsnapt, tot wanhoop van boer Henri Kolkman.