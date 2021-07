Mulenga gaat met Go Ahead Eagles de Eredivisie in

Jacob Mulenga is ook komend seizoen in De Adelaarshorst te bewonderen. De 37-jarige spits heeft een nieuw éénjarig contract getekend bij Go Ahead Eagles.

"Ik voel me vereerd dat ik nog een jaar heb bijgetekend en met Go Ahead Eagles in de Eredivisie mag spelen", zegt Mulenga over zijn nieuwe verbintenis. "Ik heb een goede relatie met de clubleiding van Go Ahead Eagles en de staf van de eerste selectie. Het was daarom voor mij een gemakkelijke keuze om bij de club te blijven."

Alles geven

De Eredivisie is geen onbekend terrein voor Mulenga, die vijf jaar lang bij FC Utrecht speelde. "Natuurlijk besef ik dat Go Ahead Eagles als club geen groot budget heeft. Maar we hebben wél supporters die alles geven en daarom voor ons als spelers een reden zijn om óók alles te geven op het veld. Dat is waar het in voetbal om draait. Eén ding kan ik de supporters daarom alvast meegeven: we zullen elke wedstrijd met hartstocht en passie spelen en elk duel benaderen alsof het een finale is", besluit hij.