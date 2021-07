Ook in Mariënheem wordt de N35 opgeknapt

Daarnaast wordt er een fietsstraat aangelegd aan de noordzijde van de N35, ten westen Mariënheem. Er wordt verder gekeken naar andere maatregelen, zodat nu bestaande oversteken op de N35 kunnen worden weggehaald. Hierbij wordt gekeken naar het aanleggen van nieuwe ontsluitingen naar woningen en bedrijven.

'Moest wat gebeuren'

Wethouder Wout Wagenmans van Raalte is blij met de plannen die er liggen. "Iedereen is hier happy mee. We hebben allemaal wat water bij de wijn gedaan zodat dit mogelijk kon worden. Er moest ook wat gebeuren." Eerder werd besloten om de aanleg van bajonetkruispunten ten westen en oosten van Mariënheem niet door te laten gaan. De bajonetkruispunten bij Heino konden wel door gaan. "Bajonet had onze voorkeur, we zaten aanvankelijk in een patstelling. Dit is het beste alternatief. Het belangrijkste is nu dat de verkeersveiligheid verbeterd wordt."

Afgelopen vrijdag werd al duidelijk dat er bij Haarle een viaduct wordt aangelegd. Het is nog niet duidelijk wanneer de aanpassingen in Mariënheem en Haarle afgerond moeten zijn.