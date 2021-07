Kalfje Den Ham na tweede ontsnappingspoging terug in de stal

Na een tweede ontsnapping in korte tijd is het kalfje Dragibus weer terug bij boer Henri Kolkman uit Den Ham. Vanochtend om vijf uur werd hij gevonden, nadat Kolkman gisteren de hele avond had doorgezocht.

De ontsnappingsdrift van Dragibus begon bijna een soap te worden. Gisteren werd hij gevangen na een eerste ontsnappingspoging. Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren zochten de omgeving af met twee drones, met succes.

Maar een paar uur nadat hij werd gevonden, nam hij opnieuw de benen en begon hij aan zijn tweede vluchtpoging. De hele avond was hij spoorloos en voor vanmorgen werd, samen met de Vogelwerkgroep, een nieuwe zoekactie gepland.

Opnieuw met succes, want rond vijf uur werd Dragibus door de drone gespot. "Ze hadden hem snel te pakken." Kolkman is dankbaar voor de hulp die hij heeft gekregen. "Zonder de drone was het denk ik niet gelukt op zo'n grote oppervlakte."

'Ergens bang voor'

Op de vraag waarom het kalfje deze vluchtpogingen onderneemt, heeft Kolkman ook geen antwoord. "Op de een of andere manier is hij ergens bang voor in de wei. Normaal blijven ze dicht bij hun moeder, dus dit is wel apart.

Een nieuwe vluchtpoging van het kalfje lijkt niet aanstaande. Dragibus staat nu veilig in de stal.