Waarom besmettingen in Twentse uitgaanscentra hoger zijn dan wordt gemeld

De afgelopen twee weken meldden zich meerdere jongeren bij RTV Oost die zeggen begin juli besmet te zijn geraakt bij discotheek Bruins of op het Wierdense festival Boulevard Outdoor. Ook sprak de regionale omroep met meerdere vriendengroepen. Strekking van hun verhaal: er zijn veel meer besmettingen dan de eerder genoemde vijftien tot twintig.

Besmet geraakt

Noor uit Hengelo is een van hen; zij zegt besmet te zijn geraakt in de Saasveldse discotheek. "Het moet daar wel gebeurd zijn, want ik ben in de dagen ervoor en erna eigenlijk nergens geweest. Ik ben ook niet in nauw contact geweest met iemand. Ik kreeg via Snapchat ook allemaal berichten van mensen die bij Bruins waren en daarna positief testten."

Ook de vriendinnengroep van Maureen, die alleen anoniem haar verhaal wil doen, raakte besmet. "We hebben ons vooraf laten testen en daarna zijn we nergens meer geweest. Via social media kreeg ik veel berichtjes van mensen die naar Bruins waren geweest en daarna ook positief zijn getest. Ik kan er uit mijn directe omgeving zo al vijftien noemen."

De vrouwen vertellen over de besmettingen:

Hoeveel besmettingen?

De GGD schatte het aantal besmettingen bij discotheek Bruins eerder op zo'n twintig. Later noemde zij een aantal van ongeveer honderd. Bij het festival Boulevard Outdoor schat de GGD ook dat het aantal besmettingen hoger ligt dan eerder gemeld. Maar een eenduidig antwoord over besmettingsaantallen is simpelweg niet te geven, stelt de GGD.

"We zitten nu in een situatie waarin het aantal besmettingen zo hoog is opgelopen dat wij, als het gaat om het bron- en contactonderzoek, nog nauwelijks onderzoek kunnen doen", zegt Reinier van Broekhoven van de GGD Twente. "Maar het is zeer aannemelijk dat het aantal besmettingen hoger ligt. Het zijn met name de 12- tot 17-jarigen en de 17- tot 29-jarigen die besmet zijn. De kans is groot dat die besmettingen gerelateerd zijn aan horecagelegenheden in Twente."

Zo'n drieduizend mensen bezochten begin juli discotheek Bruins. Bij Boulevard Outdoor waren tienduizend bezoekers. Hoewel het totaal aantal besmettingen niet helder is, liggen de aantallen wel fors lager dan bij discotheek Aspen Valley in Enschede: daar raakte één op de drie bezoekers besmet.

Toegangscontrole

Patrick Bruins, eigenaar van de Saasveldse discotheek, ontkent dat het aantal besmettingen veel hoger ligt. Bruins, die zegt de cijfers van de GGD te volgen, doet afstand van geluiden dat de toegangscontrole niet altijd waterdicht was. Hij vindt dat die verhalen afbreuk doen aan alle moeite die er volgens hem is gedaan om de discotheek weer te kunnen openen.

Ook de organisatoren van Boulevard Outdoor in Wierden zeggen 'in nauw contact' te staan met de GGD. Maar omdat het bron- en contactonderzoek niet meer volledig is, is er over het totaal aantal besmettingen op dat festival dus geen eenduidig antwoord te geven.

Het kabinet besloot anderhalve week geleden om de discotheken weer te sluiten. Ook zijn meerdaagse festivals de komende weken niet toegestaan. Daartoe werd besloten vanwege het sterk aantal opgelopen coronabesmettingen.