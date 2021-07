Politie in Twente zit met gestolen spullen in de maag: "Huis leek wel bouwplaats"

Alle spullen zijn afkomstig van bouwplaatsen in Almelo, Hengelo, Borne, Haaksbergen en Nijverdal en werden gevonden in het huis van de Almelose verdachte.

Agent Henk Schuler laat zien welke spullen ze gevonden hebben:

35.000 euro

Mogelijk heeft hij deze spullen samen met een handlanger gestolen. "We kwamen de man op het spoor na tips van buurtbewoners", zegt Henk Schuler van de politie in Almelo. "Toen agenten daar naar binnen gingen was het net alsof ze een bouwplaats opliepen. Overal lagen spullen, van de benedenverdieping tot in slaapkamers."

Dankzij twaalf aangiftes zijn er al veel spullen terug bij de rechtmatige eigenaren. Toch ligt er nog veel waardevol materiaal op het politiebureau. "Bij één aangifte ging het al om 35.000 euro aan waarde, hier staat dus ook nog veel waardevols. Het probleem is alleen dat mensen hun serienummer niet meer weten of die niet duidelijk aangeven in de aangifte. Mensen moeten wel kunnen bewijzen dat het van hen is."

Verkoop

De spullen blijven er voorlopig nog wel even liggen. Mochten ze uiteindelijk niet opgehaald worden, gaan ze de verkoop in of wordt het vernietigd. "In het slechtste geval gaat het, als er onvoldoende bewijs is, terug naar de verdachte. Maar dat hopen we uiteraard niet", sluit Schuler af.