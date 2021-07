Grote Kerk in Staphorst wil openheid geven: "We hebben niets te verbergen"

Ouderling Jan Talen is een van de twintig vrijwilligers die gebouw Kerkzicht bemensen. Een gebouw dat in eigen beheer en door eigen leden voor dit doel is verbouwd.

De missie is voorlichting geven, mensen uitleggen wat het reformatorische geloof inhoudt en waarom de bijna vijfduizend leden in Staphorst er zoveel kracht en steun uit putten. "We willen de deuren openen voor iedereen. Dit is wie we zijn en dit is wat we geloven. We willen niet evangeliseren, maar een goed gesprek over het geloof gaan we niet uit de weg. We hebben niets te verbergen. Laat de mensen maar komen en we leggen het uit."

Bijbels in dertig talen

Er staan bijbels in dertig talen en langs de wanden hangen informatiepanelen over de kerkgang die twee keer per zondag plaatsvindt, de doop, het avondmaal en typisch kerkelijke tradities. Ook de hechte gemeenschap, het leven op de boerderij en de klederdracht worden uitgebreid belicht. Hoewel de streekdracht cultureel is en niet religieus.

Controverse

De kerkenraad koos ervoor om de controverse niet uit de weg te gaan. Achterin de zaal is een tijdbalk op de muur gezet. De bijbelse geschiedschrijving is hierop te zien.

Binnen in het voorlichtingscentrum (Foto: RTV Oost / Chantal Everaardt)

Vooral de schepping, zes millennia geleden, klinkt veel mensen vreemd en ongeloofwaardig in de oren. Immers de wetenschap gaat uit van een aarde die honderden miljoenen jaren oud is. Toch kiest de kerk ervoor het uit te leggen. "Wij geloven wat er in de Bijbel staat, niks meer en niks minder", zegt Talen.

"De Bijbel is het enige fundament onder ons bestaan. Ik hoorde een vrouw eens wat zeggen over het verhaal van Jona in de vis: Ze zei: Als er had gestaan dat Jona de vis had opgeslokt, had ik het ook gelooft, want het staat in de Bijbel, het Woord van God. En zo is het. Het is geweldig dat er een God is die alles heeft gemaakt en die naar ons omziet. Het geloof geeft rust en vertrouwen."

'Van de rust genieten'

Een grote foto van het interieur van de kerk waar bijna 2500 mensen in passen, hangt centraal in de ruimte. "We vinden het lastig om onze kerk te openen voor bezoekers, dat willen we niet. Maar zo krijgen mensen toch een goed beeld", zegt Talen.

Verder staan er tafeltjes, informatieboekjes, een kerkbank en een grote replica van de klokkenstoel die ook voor de voorloper van de Grote Kerk stond die tot 1750 op een andere plek stond. "Je mag hier ook gewoon even naar binnen lopen om lekker van de rust te genieten", zegt Talen.

Je zou misschien verwachten dat de kerkenraad besloot tot de inrichting van het informatiecentrum na het tumult dat vorig jaar oktober ontstond toen de vaderlandse pers uitrukte naar Staphorst om vast te leggen hoe een paar honderd mensen naar de kerk gingen in coronatijd. "Het idee om dit te doen, dateert van eerder. We hebben dit pand een paar jaar geleden aangekocht, omdat het schuin tegenover de kerk ligt. Al snel ontstond het idee om het te gebruiken als informatiecentrum."

Kerkzicht is een proef van de kerkenraad van de Hersteld hervormde kerk in Staphorst. Voorlopig is het voorlichtingscentrum in de maanden juli, augustus en september op woensdag, vrijdag en zaterdag open van 11.00 tot 16.00 uur.