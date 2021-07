Zomer in Overijssel dag 6: een modderpoel, spieken in de verborgen tuin en een outdoor parcours

Monique ging naar de biologische varkensboeren Nieske en Jeroen Neimeijer in Heino. Ze zijn sinds 2012 eigenaar van Varkensbedrijf Neimeijer, waarbij ze het bedrijf van de ouders van Jeroen hebben omgebouwd naar een biologische veehouderij. Een paar jaar geleden hadden ze daar de mooiste modderpoel van Nederland en de vraag is: hoe ligt het er nu bij?

Lotte heeft de fiets gepakt en ging langs bijzondere plekken in Heeten. Zo keek ze onder meer bij Miny en Cor Elders in de verborgen tuin. Opvallend zijn de twee grote rode beuken die in de tuin staan. Ook ging ze langs bij Koe in de Kost, een populaire plek om te overnachten.

Tot slot ging Bart langs bij Summer Camp en het Go Challenge park in Heino. De Challenge Run is een actief outdoor parcours op het nabijgelegen Go Challenge terrein (onderdeel van Summercamp Heino). De Challenge Run bestaat uit diverse uitdagingen zoals het hoogteparcours, de klimtoren, boogschieten en kanovaren. Deelnemers leren zichzelf uit te dagen, samen te werken en communiceren.