Oud-medewerker steelt voor tonnen bij Almelose tuinmeubelzaak

Tegen drie mannen is vandaag een celstraf geëist, vanwege een inbraak bij een Almeloos bedrijf in tuinmeubelen in de zomer van 2019. Als het aan de officier van justitie ligt, moeten twee mannen tien maanden de cel in. Tegen een andere verdachte is negen maanden geëist. Bij de inbraak in Almelo werden ze op heterdaad betrapt. Het zou niet de eerste keer zijn dat de drie dat deden.

De zaak tegen de drie kwam aan het rollen toen een medewerker van het Almelose bedrijf op een ochtend bandensporen aantrof op een ongewone plek in een van de magazijnen. Al snel werd duidelijk dat de avond ervoor, ruim na sluitingstijd, de alarmcode van een oud-medewerker was gebruikt. Deze 37-jarige man uit Hengelo was na een ziektemelding nooit meer komen opdagen. Hij had de sleutel en code nooit ingeleverd.

Toen de bedrijfsvoorraad werd bekeken, bleek dat er voor ruim tweehonderdduizend euro aan dure tuinmeubels weg was. Medewerkers van het bedrijf besloten dat ze de magazijnen na sluitingstijd in de gaten hielden. Ze verstopten zich en zagen na vier nachten een bestelbus het magazijn binnenrijden. De politie werd ingeschakeld en de drie verdachten, onder wie de oud-medewerker, werden aangehouden. De bestelbus was volgeladen met tuinmeubelen uit het duurste segment.

Kluisje leeghalen

Bij de politie verklaarde de oud-medewerker dat hij in het magazijn was om zijn kluisje leeg te halen, maar dat is volgens het bedrijf grote onzin. Het kluisje was leeg. De man deed het tuinmeubelenbedrijf nog wel een opvallend aanbod. Hij gaf aan de verdwenen spullen terug te kunnen bezorgen in ruil voor een stevige vergoeding. Daar ging het bedrijf niet op in.

De twee andere verdachte, drugsverslaafde mannen uit Hengelo (41) en Borne (36), hebben niet verklaard. Geen van de drie aangehouden mannen verscheen vanochtend voor de rechtbank in Almelo.

Het bedrijf heeft een schadeclaim van 65.000 euro neergelegd bij de drie. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.