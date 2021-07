Kabinet: geen nieuwe coronamaatregelen nu besmettingen stabiliseren

In de laatste dagen lag het aantal besmettingen rond de tienduizend per dag. "Gelukkig leidt dat nog niet tot een grote stijging in de ziekenhuizen. Laten we dat zo houden", zei De Jonge. Wel moet het aantal coronagevallen volgens de minister weer naar beneden.

Sinds vandaag is thuiswerken weer de norm. Ook is de nachthoreca na twee weekenden gesloten vanwege de besmettingen. Onder meer in Aspen Valley in Enschede raakten honderden mensen besmet. Ook andere discotheken hadden maken met besmettingen.

Het kabinet heeft ventilatie toegevoegd aan de basisregels, zoals handen wassen en anderhalve meter afstand houden. Het ventileren van binnenruimtes is volgens demissionair premier Mark Rutte belangrijk. "Dat geldt dus voor thuis, school, winkels en horeca. Het advies is om elke dag tenminste een kwartier frisse lucht door het huis te laten stromen."