Al 20 alarmerende meldingen: waar blijft meldpunt sektes?

Sinds Frank Krake vorig jaar het spraakmakende boek 'Hannelore, het meisje uit de sekte' uitgaf, gaat hij min of meer door het leven als onbezoldigd ombudsman bij wie klachten over sektes kunnen worden ingediend. In het boek vertelt Hannelore, die opgroeide in Vriezenveen en later in Zwolle woonde, openhartig over haar leven in de sekte van de gevreesde Sipke Vreeswijk.

Voorin het boek staat het algemene mailadres van de uitgever. "Dat heb ik geweten", zegt Krake. "Ik krijg meldingen vanuit het hele land. Dit voorjaar waren dat er twaalf à a dertien. Maar dat aantal blijft stijgen. Ik zit nu op circa twintig."

Overijsselse sektes

Twee van deze sektarische groeperingen komen uit Overijssel. Meer details wil Krake niet prijsgeven. Om onder de sekteleiders geen slapende honden wakker te maken. "Maar in de eerste plaats in het belang van de slachtoffers."

Krake stuurt de meldingen door naar een intermediair, gespecialiseerd in sektes. "Die beoordeelt de klachten en seint indien nodig de wijkagent in in de gemeente waar dit speelt."

Kijk de documentaire die RTV Oost over Hannelore maakte:

Centraal meldpunt

Nederland kende jarenlang een speciaal meldpunt: Sektesignaal.nl. Maar nadat de subsidiekraan werd dichtgedraaid, werd dit meldpunt per 1 januari vorig jaar opgedoekt. Dat gebeurde juist op een moment dat het aantal meldingen over sektes naar een recordhoogte steeg. Naar schatting zijn er momenteel ruim 80 sektes in ons land met zo'n 10.000 volgelingen actief.

Ondanks alle politieke beroering over het opheffen van het meldpunt was minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) niet te vermurwen. De bewindsman vond dat de bestaande instanties, waaronder politie en hulpverlenende organisaties, prima in staat moesten zijn problemen rond streng religieuze groeperingen aan te pakken.

Kamer wil meldpunt

Voor meerdere Tweede Kamerfracties was dit aanleiding om een motie in te dienen, waarin ze aandrongen op een nieuw sektemeldpunt. Niet alleen bedoeld voor slachtoffers van sektes, maar ook voor familie en vrienden die alarm willen slaan over mogelijke misstanden binnen religieuze groeperingen.

Een meerderheid van de Kamer stemde vervolgens begin december vorig jaar in met de lancering van een nieuw sektemeldpunt.

Maar hoewel de Kamer daarmee Grapperhaus heel duidelijk de opdracht gaf te komen met zo'n meldpunt, is er ruim een half jaar later nog steeds niets gebeurd.

Voor meerdere Kamerleden aanleiding aan de bel te trekken. In Kamervragen spreken de parlementariërs er hun verbazing over uit dat de minister heeft gekozen "de motie voor de oprichting van een sektemeldpunt vooralsnog niet uit te voeren". Grapperhaus wil namelijk eerst nader onderzoek laten doen naar vermeend georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen. Aanleiding vormde een uitzending van het programma Argos over georganiseerd seksueel misbruik in ons land.

De Kamerleden eisten opheldering hierover van Grapperhaus. Die antwoordde recent dat hij eerst de resultaten wil afwachten van de commissie, die het vermeende kindermisbruik onderzoekt. De minister heeft deze commissie bovendien gevraagd advies uit te brengen over het nieuwe sektemeldpunt.

Sceptisch

Hengeloër Frank Krake is sceptisch over de reactie van de minister: "Dat verhaal van dat georganiseerde sadistische kindermisbruik is in het verleden al meermalen onderzocht. Ik vrees eerlijk gezegd dat er andere belangen spelen. Dat de minister de uitkomsten van dit onderzoek straks aanwendt om te zeggen: 'Zie maar, er is geen georganiseerd kindermisbruik, dus dat sektemeldpunt is helemaal niet nodig'.

Krake vindt bovendien dat dit onderzoek alleen maar voor vertraging zorgt, terwijl er wat hem betreft geen kostbare tijd verloren mag gaan. "Nu nog werkt het zo dat slachtoffers zich in de meeste vallen bij de politie melden, terwijl die vaak geen idee hebben wat ze ermee aan moeten. Ik heb in anderhalf jaar tijd circa twintig meldingen binnengekregen. Dat zijn uitsluitend mensen die het boek over Hannelore hebben gelezen. Achterin het boek staat een lijstje met telefoonnummers van hulporganisaties waar zij terecht kunnen, maar toch mailen ze mij als uitgever. Dat zegt wel iets over hoe ten einde raad ze zijn. En aangezien alleen de mensen aan de bel trekken die dit boek hebben gelezen, is wel duidelijk dat dit nog maar het topje van de ijsberg is."

'Hoop ellende'

Krake wijst erop dat de de minister een hele duidelijke opdracht van volksvertegenwoordigers heeft meegekregen. "Maar met dit extra onderzoek duurt het alleen maar onnodig lang voor zo'n meldpunt er komt. Je zou haast denken dat er iets anders aan de hand is. Dat deze minister vindt dat hij gezichtsverlies lijdt. Hij heeft immers destijds eerst het sektemeldpunt afgeschaft en daarna van de Kamer opdracht kreeg toch weer een meldpunt op te richten. Haast is echter geboden. Zo kreeg Hannelore na afloop van een lezing al eens een briefje in handen geduwd van een slachtoffer. Zo hoog is de nood blijkbaar. Er is momenteel een hoop ellende gaande."