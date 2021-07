N35 bij Mariënheem wordt aangepakt: "Een doekje voor het bloeden"

De N35 bij Mariënheem wordt aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Goed nieuws zou je zeggen, maar Gerard Nij Bijvank van Plaatselijk Belang Mariënheem is er niet zo blij mee. "Deze maatregelen zijn meer een doekje voor het bloeden. We hebben 5 jaar geleden hele andere plannen gemaakt die de veiligheid veel meer verbeteren."

De maatregelen houden in dat de afslagen naar de Keizerveldweg en Schoonhetenseweg worden afgesloten. Ook krijgt de N35 een nieuwe aansluiting naar het bedrijventerrein het Fiester en wordt er een fietsstraat aangelegd aan de noordzijde van de N35, ten westen van het dorp. Wanneer de aanpassingen afgerond moeten zijn, is niet bekend.

Water bij de wijn

Wethouder Wout Wagemans van Raalte liet vanochtend weten blij te zijn met de plannen, maar gaf aan dat iedereen water bij de wijn moest doen. Zo ook Plaatselijk Belang. Die club wilde graag bajonetkruispunten ten westen en oosten van het dorp. Dat zijn een soort t-splitsingen op korte afstand van elkaar.

Eerder werd al duidelijk dat die kruispunten er niet zouden komen, omdat er niet genoeg geld beschikbaar is. Het Rijk heeft namelijk op de planning staan om over zo'n tien tot twintig jaar een rondweg om het dorp te maken. "We snappen dat geld belangrijk is, maar veiligheid is belangrijker", reageert Nij Bijvank daarop.

Wachten

Aangezien het nog lang gaat duren voordat de rondweg er komt, probeerde Nij Bijvank er voor nu alles uit te halen wat er in zit. "We verwachten de komende jaren meer drukte, dus het wordt alleen maar belangrijk om de veiligheid te garanderen. Helemaal niks doen was dus ook geen optie."

En dus is Nij Bijvank gematigd blij met de maatregelen. "Ja, een beetje blij zijn we wel. Maar het is lastig om het voor iedereen goed te doen. Het is eigenlijk aftellen geblazen totdat die rondweg er komt."