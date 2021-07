Forse kritiek op bestuur Twente Airport: politiek wil pas op de plaats

Aanleiding voor de kritiek is onder meer het recordverlies van Twente Airport van ruim één miljoen euro over 2020 en het geruzie met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de geparkeerde Boeings van Lufthansa. Ook de stikstofproblematiek speelt volgens de gemeenteraadsleden en Statenleden een rol.

Actief informeren

"We stellen vast dat deze knelpunten al langere tijd spelen. De gemeenteraad had hiervan eerder op de hoogte gebracht moeten worden", schrijft een kritische Enschedese gemeenteraad. Zij stelt nieuws over de luchthaven via de media vernomen te moeten hebben. "Daarom roepen wij u met klem op om in het vervolg, zoals het hoort, de gemeenteraad actief te informeren over dreigende tegenvallers."

Twente Airport is eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. De voorbije jaren zijn er miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld in de luchthaven gestoken, maar nog geen enkel jaar is er winst gemaakt. Vanuit de politiek klinkt dan ook kritiek.

Evaluatie en toekomst

Het bestuur van Twente Airport werkt momenteel aan een evaluatie en aan de toekomstplannen. Grote vraag daarin is hoe de luchthaven financieel rendabel wordt. De gemeenteraad van Enschede en de provinciale politiek willen in de tussentijd dat de hand op de knip blijft.

"In afwachting van de vervroegde evaluatie dringen wij erop aan per direct zeer terughoudend te zijn met investeringen", schrijft de Enschedese raad. De Statenleden in de provincie stellen "alleen strikt noodzakelijke investeringen in het vliegveld te doen totdat de evaluatie afgerond is."

Kritiek is er ook op het algemeen bestuur van Twente Airport: dat bestaat voor het leeuwendeel uit wethouders van de gemeente Enschede. "Dat roept de vraag op of er bestuurlijk nog voldoende tegenkracht is om het project kritisch te blijven beoordelen", schrijven de raadsleden van de stad, die spreken van tunnelvisie bij de bestuurders.

We dringen erop aan zeer terughoudend te zijn met investeringen Raad en Staten

Bestuur wil wél investeren

Het algemeen bestuur van Twente Airport zegt zich niet in de kritiek te herkennen. "Zowel de raad als de Provinciale Staten zijn veelvuldig en intensief geïnformeerd. Er is op diverse momenten informatie verschaft."

Ook zijn de bestuurders niet van plan om voorlopig geen investeringen meer te doen. Alleen dit jaar wil zij al 3,5 miljoen euro investeren in de luchthaven, onder meer voor de aanleg van verharde veiligheidsstroken langs de baan (runway shoulders) en voor de aanleg van vier vliegtuigopstelplaatsen (vop's).

Nul investeringen betekent volgens Twente Airport stilstand. "En dat kan de luchthaven zich niet veroorloven."