Zomerkade in Hattem vlakbij uiterwaarden IJssel doorgebroken

Het waterschap zegt dat er geen sprake is van een dijkdoorbraak. "Dit is een zomerkade, of zomerdijk. Dat is een lichte ophoging van het landschap. Het houdt het water tegen voordat het de uiterwaarden instroomt. Pas ná de uiterwaarden komen de winterdijken", vertelt een woordvoerder.

Normaal gesproken is het wel de bedoeling dat met dit waterpeil de zomerkade het water tegenhoudt. Het gat is ontstaan door het hoge water, in combinatie met de sterke stroming.

'Niets aan de hand'

De doorbraak werd gezien door een voorbijganger. "Boeren halen het vee uit het gebied en de wegen rondom het getroffen gebied worden afgesloten", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Omroep Gelderland. "Dit is een gewone situatie, het overloopgebied is er juist om dit op te vangen. Er is niets aan de hand."

Zo ziet de doorbraak er bij daglicht uit:

De doorbraak bij daglicht (Foto: Omroep Gelderland)

De brandweer heeft even polshoogte genomen bij de dijk. Ook halen boeren het vee weg dat over de uiterwaarden loopt. Verder zijn wegen in de buurt van de doorgebroken kade dicht.

Dichtmaken?

Het waterschap Vallei en Veluwe gaat nadenken over wanneer het gat gedicht wordt. Het is volgens de woordvoerder ook een optie om dat pas te doen als de uiterwaarden weer droog staan. Dat zal naar verwachting het eind van de week gaan gebeuren.