Justitie verdenkt man uit Deventer (50) van moord op plaatsgenoot Gerrit

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 50-jarige T. van E. uit Deventer van moord op zijn plaatsgenoot, de alleenstaande Gerrit. Dat bleek vandaag tijdens een eerste, korte zitting in de rechtbank in Zwolle. Het slachtoffer werd op Tweede Paasdag dood gevonden in zijn flat aan de Ossenweerdstraat in Deventer. Van E. blijft voorlopig vastzitten.

Van E. werd kort na de vondst van het levenloze lichaam opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van de Deventenaar. Mogelijk gebeurde dat nadat hij zelf de politie had gebeld.

Het slachtoffer had hoofdletsel, meerdere gebroken ribben en letsel aan zijn alvleesklier. Het gevolg van meerdere keren hard schoppen, stompen en/of slaan door Van E., zo veronderstelt de officier van justitie. "Al dan niet met een voorwerp." Justitie verdenkt Van E. daarom de man 'opzettelijk', en 'al dan niet me voorbedachten rade' van het leven te hebben beroofd. Moord dus.

Teruggetrokken bestaan

Het slachtoffer was een alleenstaande man van in de zestig. Hij leidde volgens buren een teruggetrokken bestaan. Tegen RTV Oost vertelden ze begin april geen idee te hebben van wat er was gebeurd.

"Zondagavond hoorden we wel wat gestommel, het is hier nogal gehorig. Maar toen dachten we, ach, er is weer iemand met de tafel aan het schuiven." Pas toen de politie op maandag (Tweede Paasdag) de deur openbrak, werd het de buren duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand was.

Onderzoek

De zaak wordt op 12 oktober inhoudelijk behandeld. Van E., wordt daarvoor nog psychisch onderzocht. Tijdens de korte zitting dinsdagmorgen werden enkel wat procesmatige stappen doorgenomen. Wel bleek dat de verdachte Deventenaar al eens eerder is veroordeeld voor een misdrijf, en dat hij ook toen psychisch is onderzocht.

Van E. was zelf niet bij de zitting aanwezig, evenals zijn advocaat,