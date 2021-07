Hengelose baby levensgevaarlijk gewond: vader aangehouden

Het was de vader die aan het begin van de avond zelf alarm sloeg. Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook de traumaheli in geschakeld. Die landde op het sportcomplex van de nabijgelegen voetbalvereniging Achilles '12.

Tegenover buurtbewoners verklaarde de vader dat hij met de baby een val van de trap had gemaakt. De moeder was op dat moment niet thuis. Omwonenden weten te vertellen dat de baby ter plaatse is gereanimeerd.

Aangehouden

De vader, die hevig overstuur was, is in de loop van de avond aangehouden. De man is intussen in verzekering gesteld en zal in de loop van vandaag worden gehoord.

De politie is in Hengelo een onderzoek begonnen nadat een baby gisteravond levensgevaarlijk gewond raakte. (Foto: News United)

Bij dergelijke ongevallen is het overigens niet ongebruikelijk dat de politie een nader onderzoek instelt. Daarbij worden alle scenario's opengehouden: er wordt onderzocht of er sprake is van een misdrijf, maar ook een ongeluk wordt in dit stadium niet uitgesloten. Om daar zoveel mogelijk duidelijkheid over te krijgen, wordt de woning door een team van de forensische recherche momenteel onderzocht op sporen.

Traumaheli

De baby is met de traumaheli overgevlogen naar het ziekenhuis. Onduidelijk is of het kind intussen buiten levensgevaar is.

Een woordvoerster van de politie bevestigt de aanhouding, maar doet geen nadere mededelingen over de leeftijd van de vader. "Vooral omdat dit uiterst gevoelig ligt. En we houden er ook nog altijd rekening mee dat hier sprake is van een ongeval."