ME-peloton naar Limburg voor Twentse noaberhulp tijdens watersnood

Een peloton ME'ers van de politie-eenheid Oost-Nederland reisde zondagavond af naar het zwaar getroffen gedeelte van Limburg. Hele dorpen moesten worden geëvacueerd voor het wassende water. De ME'ers, van wie een aantal uit het district Twente, werden in allerijl 'ingevlogen' om te helpen.

Gemoedelijkheid

"We hielden ons vooral bezig met veiligheid en bewaking. Je had bijvoorbeeld te maken met huizen die leegstonden, omdat de bewoners waren geëvacueerd", zegt een van de ME-commandanten, die vanwege zijn functie anoniem wil blijven. "Dan hielden wij toezicht op die panden. En we werden erop voorbereid dat we eventueel zouden moeten helpen bij het ontruimen van huizen. Zo ver kwam het uiteindelijk niet, maar de situatie was wel even heel erg spannend."

"Overal zag je het woest kolkende water" (Foto: Eigen foto)

Het is de Limburgse gemoedelijkheid die grote indruk maakte op de Overijsselse ME'ers. "De dienstbode bijvoorbeeld van het gemeentehuis in Mook maakte 's avonds met zijn vrouw nog even een ommetje toen hij ons ontwaarde. Hij opende het gemeentehuis voor ons zodat we er terecht konden voor een bak koffie en een sanitaire stop."

Limburgse vlaaien

De ravage die ze in Limburg zagen, valt volgens de ME-commandant met geen pen te beschrijven. "Dan stapte je bij het gemeentehuis van Mook naar buiten en een paar meter verderop begon de watermassa al. En overal zag je het woest kolkende water. Met soms meubilair en andere spullen die voorbij kwamen drijven. Ook om te zien was hoe burgers samen met militairen van zandzakken een hele dam bouwden."

Twentse ME'ers hielden zich vooral bezig met veiligheid en bewaking (Foto: Eigen foto)

Maar wat vooral opviel: dat de zwaar getroffen Limburgers ondanks al hun ellende nog de tijd namen om hun 'redders-in-nood' uitvoerig te bedanken. "Mensen die van drie hoog naar beneden riepen en vroegen of we koffie wilden. Want dan kwamen ze dat wel even beneden brengen. Of ons spontaan op straat aanspraken om ons te bedanken. Of hun duim opstaken. En we zijn overvoerd met Limburgse vlaai."

Kippenvelmoment

Zelfs bij de terugreis kwamen burgers nog een vlaai brengen. "Zodat we onderweg ook nog wat te eten hadden. Maar die vlaai hebben we een dorpje verderop aan andere hulpverleners gegeven. Die moesten posten bij een sporthal die was vrijgehouden voor eventuele evacués."

De situatie is in Limburg intussen gestabiliseerd. Maandag tegen het begin van de avond kwamen de ME'ers terug in Twente. Een ervaring rijker. "Vooral dat mensen, ondanks alle shit waarin ze zaten, zo uitgebreid hun dank uitspraken richting ons, dat maakte misschien wel de meeste indruk. En leverde kippenvelmomenten op. Net als de ravage die we daar hebben gezien. Dat zijn beelden die voorlopig nog wel even bij zullen blijven."