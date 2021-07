Nieuwe XL-testlocatie in Zwolle, bedrijf uit Losser wint aanbesteding

De nieuwe testlocatie in Zwolle is niet bedoeld voor mensen die coronagerelateerde klachten hebben en zich willen laten testen. De locatie maakt deel uit van Testen voor Toegang, waarbij mensen met een negatieve coronatest toegang hebben tot een evenement of festival.

Aanbesteding gewonnen

Het bedrijf Hestia uit Losser, dat zich richt op trombosezorg, heeft de aanbesteding van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) voor vier grote testlocaties gewonnen. Naast Zwolle verrijzen er ook nieuwe testlocaties in Amsterdam, Groningen en Alkmaar. "Wij kunnen in Zwolle tot 25.000 mensen per dag testen", zegt Mariola Dieperink van Hestia.

Zoveel testen vraagt ook om veel geschoold medisch personeel. "We hebben duizenden handen extra nodig", aldus Dieperink. "We hebben afspraken gemaakt met een aantal uitzendorganisaties. Er zijn steeds meer mensen die geschoold zijn op dit vakgebied. En straks zijn er ook weer extra mensen beschikbaar die nu nog werken voor Testen voor Reizen, voor mensen die op vakantie willen."

Zo ziet de XL-testlocatie in Zwolle eruit:

Vanaf 6 augustus

De nieuwe XL-locaties worden vanaf 6 augustus in gebruik genomen. De volledige testcapaciteit wordt dan nog niet gebruikt, omdat er tot halverwege juli nog een verbod is op meerdaagse festivals en evenementen. "Maar daarna zullen we opschalen", aldus Dieperink.

Het Losserse Hestia is al langer actief op het gebied van coronatesten. Vorig jaar was het bedrijf een van de eerste in Nederland die commerciële coronatesten aanbood.