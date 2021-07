Corona of niet, Isala houdt groot tekort aan spermadonoren

De wachtlijst voor donorsperma is zo groot geworden dat het UMC Utrecht geen nieuwe aanvragen meer in behandeling neemt, schrijft RTL Nieuws. Door corona en de lockdowns is er volgens het Utrechtse ziekenhuis minder sperma beschikbaar bij de spermabanken. Bij Isala, dat een van de grootste fertiliteitsklinieken van Nederland heeft, zien ze geen gevolgen van corona. De wachtlijst is daar net zo lang als altijd. “De vrouwen die we nu behandelen, hebben twee jaar op de wachtlijst gestaan. Wij zien geen effecten van corona. Er is een structureel tekort aan spermadonoren”, zegt klinisch embryoloog Max Curfs.



De mannen die wel doneren doen dat vaak puur uit altruïsme Klinisch embryoloog Max Curfs

“Klaarblijkelijk zijn Nederlandse mannen niet bereid om sperma te doneren. Er wordt altijd een beetje lacherig over gedaan. Ook als ik op een verjaardag vertel wat mijn werk is, heb ik de lachers snel op de hand. Terwijl het een serieus onderwerp is. De mannen die wel doneren doen dat vaak puur uit altruïsme. Omdat ze de medemens willen helpen dus.”

Verschillende opties

Vrouwen die graag zwanger willen worden met donorsperma hebben verschillende opties. Ze kunnen wachten op sperma van een Nederlandse spermabank. Vrouwen kunnen ook op zoek naar een donor in de privéomgeving en die dan meenemen naar de fertiliteitskliniek. Daar kunnen de artsen gezondheidschecks doen. Een derde optie is sperma bestellen bij een Deense spermabank, maar dat is behoorlijk prijzig zegt Curfs. “Voor een rietje betaal je ongeveer zeshonderd tot duizend euro.”

Wat Curfs vrouwen altijd ontraad, is om in de privéomgeving te beginnen met een donor die gevonden is via internet. “Je weet niet waar je aan begint.” Curfs wijst op gezondheidschecks, zoals controleren op genetische aandoeningen en soa’s. Maar Curfs wijst er vooral op dat wensouders vaak niet weten hoeveel kinderen de donor al heeft verwekt. Bij de spermabanken wordt dat wel gecontroleerd: “Als beroepsgroep hebben we vastgelegd dat een donor bij niet meer dan twaalf gezinnen een of meerdere kinderen mag verwekken."

Wildschut

In oktober 2020 werd bekend dat de Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut in de jaren 80 en 90 wensmoeders insemineerde met zijn eigen sperma. Ondertussen zijn 35 nakomelingen van hem bekend. “Dit maakt het werk wel wat zwaarder, zeg Curfs desgevraagd. “Mensen zijn belazerd of hebben niet de afgesproken behandeling gekregen. Dat gaat gepaard met boosheid en onmacht.” Toch merkt hij niet dat mensen wantrouwend zijn geworden. “Zoals deze mannen werkten, kan echt niet meer. Dit is een hele serieuze tak van wetenschap en zorg. Mensen, heb echt wel vertrouwen.”

'Informeer eens naar spermadonatie'

Het is een open deur, maar Curfs wil Nederlandse mannen graag oproepen om eens naar spermadonatie te informeren. Voordat er echt gedoneerd kan worden duurt het echter wel even. Zo moet het sperma van goede kwaliteit zijn en moet het ingevroren worden. Ook wordt er gevraagd naar de motivatie, maar daarop is bijna nog nooit iemand afgewezen. Één specifiek geval kan Curfs zich nog herinneren. “Hij bleek een neonazi te zijn die graag zijn Arische genen wilde verspreiden. Hij is door alle spermabanken afgewezen.”