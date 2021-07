Deel gevonden spullen in Almelose woning weer terug bij eigenaren

Gisteren maakte de politie bekend dat een kamer in het politiebureau in Almelo volstaat met boormachines, wastafels en gereedschap. Al deze spullen werden gevonden in een huis in Almelo. Een man wordt verdacht van heling, maar de politie was nog op zoek naar de rechtmatige eigenaren van de spullen. Al die spullen waren afkomstig van bouwplaatsen in Almelo en omgeving.

Elf artikelen zijn nu dus terug. De woordvoerder kon niet zeggen hoeveel spullen er nog in de kamer liggen te wachten om opgehaald te worden. Ook over de totale waarde van het materiaal kan de politie niets zeggen.

Mochten de resterende spullen uiteindelijk niet opgehaald worden, gaan ze de verkoop in of wordt het vernietigd. "In het slechtste geval gaat het, als er onvoldoende bewijs is, terug naar de verdachte. Maar dat hopen we uiteraard niet", vertelde agent Henk Schuler gisteren.