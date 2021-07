OM wil hoofdverdachte Twentse oplichtersbende jarenlang opsluiten

De bende werd afgelopen februari opgerold na een tip bij de politie in Hengelo. Volgens de tipgever kwam een groep jongeren regelmatig bij elkaar in hotels. Daar zouden ze samen bezig zijn om mensen op diverse manieren op te lichten. Terwijl ze dat deden, lieten ze ook roomservice en prostituees komen.

Overstappen

Volgens de officier van justitie begon de bende met het oplichten van mensen via WhatsApp. Slachtoffers kregen berichten van bijvoorbeeld een dochter in nood die geld nodig had. Omdat deze vorm van oplichting inmiddels bekend is, leverde het weinig geld op.

Daarom zou de bende overgestapt zijn op fraude via Marktplaats. Kopers of verkopers werden gevraagd om te laten zien dat ze betrouwbaar waren door één cent over te maken via een linkje. Mensen die daar in trapten, gaven de bende onbedoeld toegang tot hun rekening.

Slimmere manier

Na de oplichting via Marktplaats zou de bende een nieuwe richting ingeslagen zijn. Ze begonnen veelal oudere mensen te benaderen namens de fraudehelpdesk van een bank. Met een verhaal dat er iets was met hun rekening, werden gegevens losgepeuterd waardoor ze in konden breken op rekeningen.

Op het moment dat de bende werd opgerold, wilden ze op een nog slimmere manier mensen oplichten. De bedoeling was om duizenden mensen te benaderen met een soort van sms-bom met de tekst 'maak 1 euro over en verdien er 5 terug'. In werkelijkheid zouden mensen die de bijbehorende link zouden aanklikken al hun geld kwijtraken.

Geen grote rol

De verdachte ontkent dat hij een grote rol binnen de bende had. Volgens hem had hij slechts een kleine rol, meer niet. Bij een huiszoeking werd 10.000 euro cash gevonden, de Enschedeër zegt dat het niet van hem is. De rechtbank doet uitspraak op 9 augustus.