Hengelose buurt gewonde baby aangeslagen: "De blik in ogen van die vader vergeet ik nooit meer"

Ze krijgt het beeld maar niet van haar netvlies: de blik van de vader toen hij compleet overstuur de straat op rende. "Hij riep dat er iets was met zijn zoontje, maar hij kwam amper nog uit zijn woorden", zegt een buurvrouw die als een van de eersten ter plaatse was. "We kunnen nu alleen maar hopen dat het goed afloopt." De man is dinsdagavond weer op vrije voeten gesteld, maar blijft volgens een politiewoordvoerster officieel nog wel verdachte.

Zoals eerder vandaag gemeld, heeft de politie een onderzoek ingesteld naar een incident in een woning in de Hengelose wijk 't Wilbert. Daarbij raakte een circa zes maanden oude baby levensgevaarlijk gewond. De vader werd enkele uren later aangehouden.

De volgende dag kunnen de buren er nog steeds niet over uit. De omwonenden zijn lam geslagen. Voor een tussenwoning staat een jonge Hengelose met haar dochtertje op de arm. Ze doet samen met haar moeder haar verhaal.

Gestruikeld over kleed

Het was in de vooravond dat twee buurvrouwen werden opgeschrikt doordat de man de straat op rende.

"De vader greep totaal overstuur een van ons, zijn directe buurvrouw, vast", vertelt de jonge Hengelose. "Hij vertelde dat hij de ambulance had gebeld. Dat er iets met zijn zoontje was. Ja, ik heb gehoord dat sommige buurtbewoners verklaren dat hij zou hebben gezegd dat hij van de trap zou zijn gevallen. Maar dat klopt niet. Hij vertelde dat hij de baby net de fles had gegeven en dat hij hem in bed wilde stoppen. Maar vervolgens is hij gestruikeld over een vloerkleed en met zijn volle gewicht bovenop zijn zoontje gevallen."

Burgerhulpverleners

Wat er vervolgens gebeurde, maakte grote indruk op de buurt. De moeder van de jonge Hengelose: "Er kwamen wel een stuk of zes, zeven burgerhulpverleners op het ongeval af. De een had de sportkleding nog aan. De ander liet iets vallen. Toen mijn dochter riep dat er wat op de grond viel, zei hij: 'Laat maar' en rende door richting de woning. Wat bleek later? Het ging om 250 euro. Maar hij had maar één ding wat hem bezighield: het slachtoffer van wie hij het leven moest redden."

Een van de burgerhulpverleners was er zelfs nog eerder dan de politie. "Die begon alvast met reanimeren. Waarna een van de agenten het overnam. Toen die agent naar buiten kwam, zei hij dat de baby weer zelfstandig kon ademhalen. Die agent had de tranen in zijn ogen." Naar verluidt zou de toestand van de baby intussen stabiel zijn.

Traumaheli

De baby werd gisteravond meteen per traumahelikopter, die was geland bij het nabijgelegen voetbalveld van Achilles '12, overgevlogen naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen. De moeder was intussen ook gealarmeerd. Ze kwam van het volleyballen zo snel mogelijk naar huis.

"De moeder en vader hebben elkaar nog heel kort kunnen spreken. De man werd even later door de politie meegenomen. Dat gebeurde overigens heel keurig: hij werd met respect behandeld. Maar hoe hij daar in die politiewagen voor zich uit zat te staren, verdoofd en totaal in trance, dat beeld zie ik telkens weer voor me. Moet je nagaan: die vader zit daar dan 's avonds op politiebureau en die moeder wordt op hetzelfde moment per politiewagen naar Nijmegen overgebracht. Wat een drama."

'Keurig stel'

Volgens de omwonenden was er bij het bewuste gezin nooit wat aan de hand. "Een heel keurig stel. Er waren nooit problemen. Ze gingen ieder weekend met hun twee zoontjes leuke dingen doen. Zouden later dit jaar gaan trouwen. En dan nu dit..."

De buren benadrukken dat er geen overhaaste conclusies moeten worden getrokken. "Ik zie al de meest afschuwelijke reacties voorbij komen op Facebook", zegt de buurtbewoonster. "Deze man is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Het is dan ook een goede zaak dat de politie dit tot op de bodem uitzoekt. Dan kan daar later ook nooit discussie over ontstaan. Maar wij hebben de blik van die vader gezien... Die man was er totaal kapot van. Als ik eraan terugdenk, krijg ik nog weer kippenvel."

Weddenschap

De naaste buurman van het getroffen stel is er intussen ook bij komen staan. Hij durft het nog scherper te stellen: "Ik woon intussen al een hele tijd naast dit stel en durf zelfs mijn leven eronder te verwedden dat dit een ongeval was."

De dochter des huizes herhaalt nog eens wat voor geweldig werk die burgerhulpverleners die avond hebben verricht: "Ik heb vannacht meteen op internet gezocht waar ik me kan aanmelden voor een cursus. Dit is wat ik ook wil: mensenlevens redden."

De politie heeft in de loop van de middag een buurtonderzoek ingesteld.