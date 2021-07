Premier Nedersaksen wil weer coronacontroles langs Nederlandse grens

Nederland staat bij onze oosterburen opnieuw te boek als risicogebied. De deelstaat Nedersaksen grenst aan Overijssel, van het grensgebied bij Enschede tot aan Hardenberg.

Premier Stephan Weil wil op zijn minst steekproeven om langs de grens vast te stellen dat de reizigers uit Nederland aantonen dat ze niet zijn besmet met het coronavirus. De maatregel moet door de federale regering zo snel mogelijk gemaakt worden, zegt de deelstaatpremier in diverse media.

Grootste stijging bij Enschede

De grootste stijging van het aantal coronabesmettingen in Nedersaksen is vastgesteld in het Graafschap Bentheim, vlak over de grens bij Enschede. Afgelopen week zijn er 29 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld.

Volgens premier Weil speelt de nabijheid van Nederland daar een rol in. Autoriteiten in Bentheim hebben dat overigens eerder al tegengesproken. De jongste stijging van het aantal besmettingen wijten ze aan een groepsreis die inwoners van de streek naar de Costa Brava hebben gemaakt.

Testplicht

Duitsland voerde eerder een testplicht in. Zonder bewijs van een negatieve coronatest kwam je de grens niet over, op straffe van een hoge boete. Die maatregel stuitte op veel verzet, met name vanuit de Twentse gemeenten.