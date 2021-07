Hartje zomer, maar de kruidnoten vliegen over de toonbank in Almelo

Zelf vindt Bonnie begin juli ook wel wat vroeg, maar klanten zijn er blij mee. De supermarkt bij het stadion van Heracles heeft er een sport van gemaakt om als eerste de sinterklaaslekkernij in de winkel te hebben liggen. "Het is natuurlijk een stunt, maar het verkoopt goed. Ondanks de negatieve reacties die je ook krijgt."

Bij de kassa staan twee kisten gevuld met zakken kruidnoten. Klanten die er langs lopen, vinden het te vroeg voor kruidnoten of vinden dat ze het hele jaar wel in de schappen mogen liggen. "Dat is toch hartstikke lekker, een pepernootje op zijn tijd?", is een van de enthousiaste reacties. "Wat mij betreft mogen ze er het hele jaar wel liggen."

Maar voor de meeste mensen is juli toch een beetje te enthousiast. “December is pepernotenmaand, niet eerder”, zegt een klant, terwijl ze afkeurend naar de kruidnoten kijkt. “Liggen de paaseitjes ook al in de winkel?”, vraagt een andere klant sceptisch.

Grote verdeeldheid

De wisselende reacties horen er volgens Bonnie bij. "Dat houd je, ook als je ze een maand later in de winkel legt." Wat haar betreft is het simpel: "Iedereen die ze nu wil kopen, kan dat doen. En iedereen die dat niet wil, wacht nog even."

Of vanaf volgende week ook sinterklaasmuziek door de speakers klinkt? "Daar wachten we nog even mee, maar de sinterklaassfeer is er in ieder geval weer een beetje."