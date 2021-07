Sportvisserij Oost-Nederland naar ondergelopen gebieden in Limburg om vissen te redden

In Limburg zijn er na de watersnood van afgelopen week nog stukken ondergelopen land, waar veel vis is achtergebleven. Vrijwilligers en medewerkers van Sportvisserij Oost-Nederland gaan vanochtend richting Limburg om die vissen te redden. "Wij gaan helpen om ze terug te zetten op de plek waar ze thuishoren", legt Mark Kouwenhoven uit.

De veldmedewerker Sportvisserij Oost-Nederland vertelt: "Sommigen zullen de filmpjes wel gezien hebben van vissen die letterlijk over straat heen zwemmen. Maar er zijn ook veel plekken in de uiterwaarden en de stad waar vis is achtergebleven." Die moeten worden gered voordat het water is weggezakt, omdat ze anders geen kant meer op kunnen.

Oproep

De visserijcollega's in Limburg hebben de collega's uit onder andere Overijssel gevraagd om te komen helpen. "Er zijn veel ergere dingen dan een paar vissen zou je denken. Dat is ook zo. Maar aan deze oproep geven we graag gehoor", stelt Kouwenhoven. "Het is wel iets anders dan anders. In de uiterwaarden van de IJssel stroomt het ook weleens over, komt ook vis terecht. Maar hier heb je te maken met dijkdoorbraken. stukken waar normaal nooit water komt. Dat maakt het wel uniek."

Sportvisserij Oost-Nederland begint de dag in Roermond, waar het kantoor is gevestigd van Sportvisserij Limburg. "Daar hebben we een briefing. Vanuit daar worden de ploegen verdeeld over het veld." Gisteren zijn de eerste mensen al aangekomen in het rampgebied. Kouwenhoven: "Je ziet veel vis voorbijkomen. Echt alles is ondergelopen, niet te bevatten. We gaan er met frisse moed tegenaan."