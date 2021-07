Overijsselse sportvissers helpen in rampgebied Limburg: “We zijn ontzettend blij en dankbaar”

Sportvisserij Limburg slaakte een noodkreet na de overstromingen van vorige week. Op veel ondergelopen stukken land zwommen vissen uit rivieren. Nu het water zakt, dreigen die vissen allemaal dood te gaan.

Het regent deze dagen meldingen bij de Limburgse federatie. Veel te veel om zelf allemaal in behandeling te nemen. Zo worden er karpers op ondergelopen knollenvelden gemeld, maar ook bellen er veel mensen die vissen in hun natte achtertuin zien. “Er belde een gezin met een grote tuin, daar stond het hek open toen het water naar binnen stroomde. Nu zwemmen er vissen”, vertelt Thijs Belgers namens Sportvisserij Limburg.

Thijs Belgers van Sportvisserij Limburg (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

'Dat kun je niet aan vrijwilligers overlaten'

“We hebben heel veel vrijwilligers uit de hele regio, maar met name het professionele gebruik, elektrovisserij en met netten werken, dat kun je niet aan vrijwilligers overlaten”, stelt Belgers. Hij schiet even vol. “We zijn ontzettend blij en dankbaar dat we zulke grote hulp gekregen hebben vanuit Oost-Nederland.”

Dinsdag reisden de eerste vrijwillige hulptroepen vanuit Overijssel naar het zuiden van het land. Een van de vrijwilligers is Peter Mast uit Enschede. “Een vis is een levend wezen, die heeft ook een recht van leven. We helpen waar het nodig is en waar het kan.”

De tekst gaat verder onder de video.

'Het is moeilijk'

Maar omdat er nog erg veel water in de ondergelopen gebieden staat, maakt dat het vangen van de vissen niet gemakkelijker. “Het is moeilijk, het zijn heel veel locaties. Soms moeten we naar maïsvelden en bietenvelden. Daar kunnen we eigenlijk heel weinig beginnen.”

Mark Kouwenhoven van Sportvisserij Oost-Nederland (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Op sommige plaatsen staat het water nog anderhalve meter hoog. “Zoals je hier achter ziet”, wijst Kouwenhoven naar een ondergelopen weiland. “Het is nog een heel breed en groot water, eigenlijk zouden we moeten wachten tot het water verder zakt. Dan zit de vis wat geconcentreerder en kunnen we effectief vissen.”

De verwachting is dat het water de komende dagen verder zakt. Als het water op ongeveer een halve meter hoogte staat, maakt dat het afvangen minder lastig. Maar kan de vis dat nog wel volhouden? “Als er nog voldoende water staat wel.”

Ondergelopen landerijen in de omgeving van Roermond (Foto: RTV Oost )

De kans bestaat dat een deel van de Overijsselse delegatie begin volgende weer naar het zuiden afreist.