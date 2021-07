Steenmarter rukt weer op: zo voorkom je schade aan je auto

Voor steenmarters zijn het deze zomermaanden broedseizoen. De beesten planten zich dus voort en dat merken ze ook bij garagebedrijf Peterman, met vestigingen in Enschede en Oldenzaal. "In de werkplaats zien we daardoor steeds meer problemen, bijvoorbeeld auto's die foutmeldingen geven", zegt Matthieu Peterman van het autobedrijf.

Motorkap is geliefde plek

De motorkap van een auto is een geliefde plek voor de roofdieren, zegt Peterman. "Steenmarters houden van de rubbers en van de visolie die er vaak in verwerkt is. Vanwege het paringsseizoen gaan de beesten zich nestelen. Wie zien wel dat dat hier in Oost-Nederland vaker voor problemen zorgt dan in de Randstad."

Als zo'n steenmarter eenmaal onder je motorkap zit, kan 'ie forse schade toebrengen. "Dat kan oplopen van een rubbertje dat vervangen moet worden, tot aan elektrische problemen, koelproblemen of zelfs een motor die in de soep loopt. In dat laatste geval praat je over een schadepost van al gauw duizenden euro's."

"Het is het broedseizoen van de steenmarter", zegt Peterman:

Hoe te voorkomen?

De garagehouder adviseert dan ook om maatregelen te nemen. "Er is zeker wat tegen de steenmarters te doen. Je kunt een speciale spray op de motorkap spuiten of er speciale geurblokjes inleggen."

Maar het beste in de strijd tegen een dure autorekening, is volgens Peterman een marteralarm. "Dat is een kastje met een hoge toon, waar de marter niet tegen kan. Dat kastje plaatsen we onder de motorkap, vaak bij de accu. Een mens kan de toon niet horen, dus je hebt er zelf geen last van."