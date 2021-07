Oranjevrouwen verpletteren Zambia bij debuut op Olympische Spelen

Jill Roord was bij drie doelpunten betrokken. De middenvelder uit Oldenzaal scoorde eenmaal - na een fraaie solo - en gaf twee assists. De hoofdrol in het Japanse Miyagi was echter weggelegd voor Vivianne Miedema, die vier keer scoorde.

Blunders keepster

Oranje werd al vroeg in de wedstrijd in het zadel geholpen door een paar blunders van de Zambiaanse keepster Hazel Nali. Eerst miste ze de bal volledig toen ze ver buiten haar strafschopgebied kwam, waardoor Vivianne Miedema kon profiteren. Even later maakte de doelvrouw hands buiten de zestien, maar kon Lieke Martens dankzij de voordeelregel alsnog scoren: 2-0.

Nog voor rust liepen de Oranje Leeuwinnen uit naar een 6-1 voorsprong. Miedema was goed voor een hattrick, Martens scoorde tweemaal en ook Shanice van de Sanden was trefzeker. Tussendoor had Barbra Banda wat teruggedaan bij een zwak moment van Oranje-keepster Sari van Veenendaal.

Dubbele cijfers

In de tweede helft maakten Miedema, Roord, Lineth Beerensteyn en Victoria Pelova er 1-10 van. Terwijl de Oranjevrouwen de dubbele cijfers aan het vieren waren, sloeg Zambia in de slotfase nog tweemaal toe. Banda scoorde nog tweemaal (3-10), waardoor ook de Zambiaanse aanvalster een hattrick achter haar naam heeft.

In deze poule zijn Brazilië en China de twee andere landen. De nummers één en twee zijn zeker van een plek in de kwartfinales, waarin ook de beste nummers drie mogen uitkomen. Zaterdag is de volgende wedstrijd voor Nederland; Brazilië is dan de tegenstander.