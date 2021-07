'Verbindingsspeler' Yacine Bourhane naar Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft zich versterkt met Yacine Bourhane. De 22-jarige middenvelder komt over van Chamois Niort, dat uitkomt op het tweede niveau in Frankrijk.

"Yacine is een linksbenige middenvelder. Door zijn lengte en fysiek kan hij verdedigend een goede rol vervullen", weet technisch manager Paul Bosvelt. "Daarnaast is Yacine ook een voetballer die goed als verbindingsspeler kan fungeren."

Comoren

Bourhane is geboren in Frankrijk, maar heeft ook de Comorese nationaliteit. Voor de Comoren, een eilandengroep bij Madagascar, speelde hij vier interlands. Mogelijk moet Go Ahead Eagles de linkspoot daardoor even missen na de winterstop. De Comoren hebben zich voor het eerst in de historie geplaast voor de Afrika Cup, die in januari wordt gespeeld.

Één seizoen

Bij Niort heeft Bourhane al ruim zeventig wedstrijden in het eerste elftal achter zijn naam staan. In competitieverband was hij eenmaal trefzeker. Bij Go Ahead Eagles tekent Bourhane een contract voor één seizoen met een optie voor een tweede jaar.