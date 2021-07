Nergens daalde de huizenverkoop zo hard als in Overijssel

In het tweede kwartaal van 2021 daalde de huizenverkoop in Overijssel in vergelijking met de rest van Nederland het hardst. Er zijn 8,5 procent minder woningen verkocht ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In heel Nederland daalde het aantal verkochte huizen ten opzichte van een jaar eerder. Behalve in Limburg, daar werden juist 5,4 procent méér woningen verhandeld.

Dat de Overijsselse huizenmarkt wat minder actief is, herkent Cathy Holtland. Zij is makelaar in Zwolle. "Ik zie wel dat er dit jaar minder verkocht wordt dan vorig jaar. Vorig jaar was het echt gekkenhuis."

Eerst kopen, daarna verkopen

Joyce van Gemmert uit Hoonhorst is aankoopmakelaar en taxateur en heeft een verklaring voor de Overijsselse terugval. "Er is gewoon heel weinig aanbod. Daarbij komt dat mensen tegenwoordig eerst kopen voordat ze gaan verkopen. Het vinden van een huis is namelijk lastiger dan het verkopen van je huis. Daardoor zit de doorstroom vast."

De twee makelaars denken allebei dat corona een rol speel op de huizenmarkt. "Corona heeft wel iets in gang gezet. Mensen zijn bewust geworden van waar ze wonen en hoe ze wonen", vertelt Holtland.

Voorzichtiger

Maar volgens Van Gemmert heeft corona ook een keerzijde voor de markt. "Ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat corona nu wat langer duurt. Mensen zijn wat voorzichtiger. Gaat de markt wel of niet instorten?"

Dat mensen minder zijn gaan kopen door de veranderde overdrachtsbelasting, is volgens Holtland onzin. "Die overdrachtsbelasting is er om starters een kans te geven, maar we zien ook dat het de prijzen juist omhoog drijft. Die belasting moet met eigen geld betaald worden en zit niet in de hypotheek."

Vanaf 1 januari 2021 moeten kopers die voor een langere periode de woning willen betrekken twee procent van de waarde van de woning aan overdrachtsbelasting betalen. Als de koper er niet zelf of voor een korte periode wil gaan wonen, is dat acht procent van de woningwaarde. Voor kopers tussen de 18 en 35 jaar geldt dat zij geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen over een huis waarin zijzelf willen wonen. Vanaf 1 april 2021 geldt dat die woning niet duurder dan 400.000 euro mag zijn.

Prijzen blijven stijgen

De CBS-cijfers onderschrijven in ieder geval de bewering dat de huizenprijzen blijven stijgen. In onze provincie stegen de huizenprijzen in het tweede kwartaal met 13,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. In Flevoland was die stijging (16,8 procent) het grootst. In Limburg (11,7 procent) was die het kleinst. En de prijzen stijgen al een tijdje, want voor het zesde kwartaal op rij was de jaar-op-jaarstijging groter dan een kwartaal eerder.

Holtland loopt al een tijdje mee in de makelaardij, maar de huidige situatie is volgens haar uitzonderlijk. "Ik zit al 26 jaar in het vak, maar zo hebben wij de markt nooit meegemaakt. Waar we voorheen drie tot vier maanden deden over het verkopen van een huis gaat dat nu binnen een week."