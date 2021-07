Levensgevaarlijk gewonde baby Hengelo weer bij kennis

De gewonde baby uit Hengelo is weer bij kennis. Zodra de toestand van het circa half jaar oude jongetje het toelaat, wordt hij vanuit het Radboudziekenhuis in Nijmegen overgeplaatst naar het MST in Enschede.

Zoals gisteren gemeld, raakte het jochie maandagavond levensgevaarlijk gewond bij een incident in de woning in de wijk 't Wilbert. Nadat het slachtoffertje per traumahelikopter werd overgevlogen naar het ziekenhuis in Nijmegen, werd de vader enkele uren later aangehouden.

Gestruikeld over kleed

De man had even daarvoor verklaard dat hij op de bank zat en de baby zojuist de fles had gegeven. Toen hij wilde opstaan om het kindje naar bed te brengen, zou hij over het vloerkleed zijn gestruikeld waarna hij met zijn volle gewicht op zijn zoontje belandde. Het kind vertoonde op dat moment geen teken van leven meer.

Een gealarmeerde burgerhulpverlener paste meteen reanimatie toe, waarna dit werd overgenomen door een agent. Die meldde bij het naar buiten lopen dat het kindje weer zelfstandig kon ademen.

Moeder niet thuis

De moeder was op dat moment niet thuis. Ze was aan het volleyballen en kwam meteen naar huis nadat ze was gealarmeerd.

In de loop van de avond werd de vader aangehouden. Terwijl de vader werd meegenomen om door de politie te worden gehoord, reisde de moeder met een politiewagen de baby achterna naar Nijmegen.

Het is bij dergelijke ongevallen niet ongebruikelijk dat de politie overgaat tot arrestatie. Vooral om aan de hand van sporenonderzoek en buurtonderzoek zo goed als mogelijk de verklaring van de vader te checken zodat daar later geen discussie meer over kan ontstaan.

Weer vrij

De vader werd echter in de loop van dinsdagavond weer op vrije voeten gesteld. Hij heeft zich dezelfde avond nog bij de moeder en zijn zoontje in het ziekenhuis in Nijmegen gevoegd. Hun andere circa twee jaar oude zoontje is door familie opgevangen.

Zoals gisteren al gemeld, was de baby van de toestand intussen weer stabiel. Bronnen melden nu dat het kind weer bij kennis is en alweer reageert op prikkels. Zodra de situatie het toelaat, zal het naar Enschede worden overgebracht.

Nog wel verdachte

De vader geldt officieel nog wel als verdachte. Dat is een reguliere procedure in dergelijke onderzoeken. In de praktijk blijft iemand vaak verdachte zolang een politieonderzoek nog niet helemaal is afgerond. In dit geval heeft de politie onder meer forensisch sporenonderzoek in de woning verricht en is er dinsdagmiddag een buurtonderzoek gehouden.

De recherche houdt vooralsnog alle opties open, maar het feit dat de vader intussen weer op vrije voeten is gesteld, is een belangrijke aanwijzing dat de politie in dit stadium eerder lijkt uit te gaan van een ongeval dan een misdrijf.

Reactie buurt

Buurtbewoners lieten eerder al tegenover RTV Oost weten ervan overtuigd te zijn dat er geen opzet in het spel is, maar dat het gaat om een tragisch ongeval.