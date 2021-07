Directeur Regio Twente verdiende ruim 220.000 euro per jaar, politiek wil opheldering

Aalders werd in het najaar van 2019 naar de Regio Twente gehaald om de boel te reorganiseren. In die Regio Twente werkten de Twentse gemeenten op tal van vlakken samen, van het innen van belastingen tot aan cremeren.

Reorganisatieklus

Sinds 1 juli bestaat de Regio Twente niet meer. Het samenwerkingsverband is opgeknipt in drie losse organisaties: een voor gezondheid, een voor recreatie en een voor economie. Het doel is minder bureaucratie en overleggen, waar de inwoner van Twente vooral van moet gaan profiteren.

Voor die reorganisatieklus kreeg Aalders vorig jaar ruim 225.000 euro, dat is zo'n 20.000 meer dan is vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Maar omdat Aalders de functie van directeur tijdelijk, op zogenoemde interim-basis, vervulde kon hij meer verdienen. "De WNT-norm is niet overschreden", zegt een woordvoerder over de situatie van Aalders.

Voor zo'n functie is dit eigenlijk buiten proportie Henk Addink, hoogleraar staats- en bestuursrecht

'Riant salaris'

Aalders was 21 maanden interim-directeur van de Regio Twente. "Dat is tamelijk lang voor een tijdelijke functie", zegt Henk Addink, hoogleraar staats- en bestuursrecht. "Vaak zie je een korte termijn van een half jaar tot een jaar voor interims."

Hoogleraar Addink spreekt van 'een riant salaris'. "Ik kan me de gefronste wenkbrauwen goed voorstellen. Voor zo'n functie is dit eigenlijk buiten proportie."

De Wet Normering Topinkomens (WNT) bepaalt dat bestuurders bij publieke instellingen, zoals de politiek en in het onderwijs, niet meer mogen verdienen dan 201.000 euro per jaar (in 2020). Als een bestuurder de functie op interim-basis vervult, mag hij of zij echter nog meer verdienen.

'Verkeerd signaal'

Ook vanuit de politiek klinkt kritiek op het van belastinggeld betaalde 'topsalaris'. "Het is een verkeerd signaal dat bestuurders boven de Balkenende-norm verdienen met geld dat van de inwoners is", zegt Noortje Haarman, fractievoorzitter van Gemeentebelangen/VVD in Tubbergen. "We hopen dat er zorgvuldig met het geld om wordt gegaan en dit met de deelnemende gemeenten en bestuurders wordt afgestemd."

Gea Costeris, raadslid in Haaksbergen (DAP), is nog altijd kritisch over de reorganisatie in Twente. "Wij hebben het geloof er nog niet in dat deze nieuwe samenwerking echt zoveel winst gaat opleveren. Als zo'n interim-directeur dan ook nog een fors salaris krijgt, dan vraag ik me af of het doel wel wordt behaald."

Gebouw van Regio Twente aan de Nijverheidsstraat in Enschede (Foto: RTV Oost)

'Mond valt open'

Ook andere politieke partijen reageren verbaasd op het salaris van Aalders. "Mijn mond valt open van dit soort bedragen", zegt Jan Willem Elferink, raadslid voor de PVV in Enschede. "Wij willen paal en perk stellen aan dit soort salarissen. Het gaat hier om belastinggeld."

Ook zijn collega van de Overijsselse PVV is kritisch. "Wij willen de WNT-norm als maximum, ook voor interim-bestuurders. De provincie mag zich daar wel hard voor maken, aangezien we zo nauw samenwerken", zegt Statenlid Joeri Pool.

Minder bureaucratie

De nieuwe samenwerking in Twente ging overigens niet zonder slag of stoot. Haaksbergen trok vooraf aan de noodrem, door als enige gemeente nog niet akkoord te gaan met de reorganisatie van de Regio Twente. De gemeente noemde de nieuwe samenwerking 'een stap achteruit'. Uiteindelijk ging Haaksbergen toch akkoord.

Coen Aalders heeft, ondanks herhaaldelijke verzoeken via telefoon, app en mail, niet gereageerd.