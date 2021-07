Heracles Almelo onderuit in oefenduel met PAOK Saloniki

PAOK opende na een kwartier de score, nadat Heracles balverlies had geleden bij een inworp. De Griekse ploeg schakelde snel om en kwam door een treffer van Oliveira op 1-0. De Almeloërs antwoordden vlot: enkele minuten later schoot Rai Vloet een vrije trap via de muur in het doel: 1-1.

Nog voor rust kwamen de Grieken weer op voorsprong, doordat doelman Koen Bucker zich in de korte hoek liet verrassen bij een afstandsschot.

In de tweede helft kwamen er veel nieuwe spelers binnen de lijnen bij Heracles. De ploeg van trainer Frank Wormuth kwam bij vlagen behoorlijk onder druk te staan van PAOK, maar met enig kunst- en vliegwerk werd een derde tegentreffer voorkomen. In de slotfase was Heracles nog dicht bij de gelijkmaker, maar Sinan Bakis kopte net over.

Zaterdag is de volgende oefenwedstrijd voor de Almeloërs. Dan komt promovendus NEC op bezoek op Erve Asito.

Later vandaag is op deze plek een samenvatting van de wedstrijd te zien.