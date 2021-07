Met de OV-chipkaart naar Gronau: eerste stap naar volwaardige treinverbinding over de grens

Studenten en forenzen kunnen vanaf 1 augustus ook met hun kortingsabonnement doorreizen naar Gronau. Op het treinstation in de Duitse grensplaats is een Blauwnet in- en uitcheckpaal geplaatst.

Met het plaatsen van de OV-paal gaat een langgekoesterde wens van lokale en regionale overheden aan beide kanten van de grens in vervulling. Het project had wat voeten in aarde, omdat op het traject tussen Enschede en Gronau treinen van de Deutsche Bahn rijden en er zodoende andere tarieven gelden.

Vanaf 1 oktober zijn zowel de regionale tarieven van het Nederlandse Blauwnet en het Duitse Westfalentarif geldig. Voor Nederlandse OV-chipkaarthouders kost een enkeltje Enschede-Gronau straks 3,45 euro. Tijdens de daluren is dat 2,07 euro met een voordeelabonnement.

Intercity Zwolle-Münster

Het versimpelen van het treinreizen over de grens is pas een eerste stap van een veel groter project. Zowel de provincie Overijssel als deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben uitgesproken dat zij willen investeren in grensoverschrijdende treinverbindingen. Vanuit de Euregio is daarvoor het project Euregiorail opgericht.

In 2027 zou er een intercityverbinding tussen Zwolle en Münster moeten zijn. Reizigers hoeven dan niet meer over te stappen in Enschede. Om dat mogelijk te maken, moeten de dieseltreinen verdwijnen en moet onder meer het traject tussen Enschede en Gronau in geëlektrificeerd worden.

Minstens 70.000 extra passagiers

Tussen Gronau en Enschede zouden jaarlijks 70.000 extra passagiers kunnen worden vervoerd, bleek uit een studie die in 2017 vanuit de Euregio is uitgevoerd. Een onderzoek van ProRail, dat vorige maand is verschenen, lijkt dat te bevestigen. In 2018 gingen 764.000 treinreizigers op het traject Enschede-Gronau de grens over. Dat aantal stijgt volgens ProRail naar 842.000 tot 924.000 reizigers in 2040.

Daarmee blijft de grensverbinding Enschede-Gronau qua omvang de vierde van Nederland, maar het de stijging van het aantal reizigers is veel lager dan bijvoorbeeld op de trajecten Oldenzaal-Bad Bentheim of Kerkrade-Herzogenrath. Uit hetzelfde onderzoek blijkt overigens ook dat het aantal internationale in- en uitstappers op Enschede Centraal 10 procent van de totale reizigers omvat. Een hoog landelijk gemiddelde. Echter, het aantal internationale overstappers is minimaal.