Uitspraak dode baby Nieuwleusen: vader krijgt twaalf jaar celstraf

De rechtbank in Zwolle heeft de vader van de overleden baby in Nieuwleusen veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens ernstige mishandeling met dodelijk afloop. De moeder stond terecht omdat ze niet op tijd medische hulp zou hebben ingeschakeld, maar de rechtbank sprak haar vrij.

Het ging in maart 2020 's nachts compleet mis in het huis van de ouders aan het Plevierplein in Nieuwleusen. Uit onderzoek bleek dat de vier maanden oude baby met haar hoofdje tegen iets hards moet zijn geslagen en heen en weer is geschud. Het meisje was zodanig mishandeld, dat het hoofdje was misvormd.

De vader was alleen thuis met de baby. De moeder kwam thuis na een nachtdienst en trof haar vier maanden oude dochter zwaar mishandeld aan. Ook waren vrijwel alle ribben van het kindje gebroken. De baby overleed de volgende ochtend in het ziekenhuis in Groningen.

Geweld bewezen

Tegen de vader was twaalf jaar cel geëist. De rechtbank concludeert dat het letsel is gekomen door wat de deskundigen zeiden en acht bewezen dat de vader dit heeft gedaan. Volgens de rechtbank klopt de verklaring van de vader niet, dat de baby in de box beneden lag.

Moeder

De moeder kwam thuis na een nachtdienst, maar verzuimde direct hulp in te schakelen. In plaats van direct 112 te bellen verzon ze eerst met haar man een verklaring voor de verwondingen. Zij vertelde in de rechtbank dat zij eerst niet doorhad dat haar dochter ernstig was mishandeld. Later verklaarde ze dat ze onder druk van haar man een verhaal verzon.

De rechtbank sprak de moeder vrij, omdat niet bewezen is dat ze wist hoe ernstig gewond haar baby was. Ook zocht ze wel hulp.

De beide verdachten waren niet aanwezig in de rechtbank.