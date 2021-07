Overijssel donkerrood op Europese coronakaart

Groningen was al donkerrood en ook de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland hebben nu dit predicaat. Zeeland, Limburg, Drenthe, Friesland en Flevoland blijven op rood staan.

Strengere regels

Dat betekent dat er veel mensen positief zijn getest in de afgelopen twee weken in Overijssel. In IJsselland testten afgelopen week 1.792 inwoners positief op het virus. In Twente werden er 2.595 nieuwe besmettingen geteld.

De Europese organisatie ECDC heeft donderdag de gegevens achter de kaarten bijgewerkt. Andere landen kunnen naar aanleiding van de kaart strengere regels invoeren voor Nederlandse vakantiegangers.

De ECDC-kaart is geen officieel reisadvies, is te lezen op nederlandwereldwijd.nl. En een kleurcode is niet bindend. Een EU-land mag zelf zijn regels bepalen. Een land bepaalt zelf of ze extra coronamaatregelen nodig vinden voor Nederlandse toeristen die op bezoek komen.