Ongebruikte capaciteit Testen voor Toegang in Overijssel kost duizenden euro's per dag

Commerciële testaanbieders die in Overijssel het Testen voor Toegang verzorgen, ontvangen dagelijks duizenden euro's aan gemeenschapsgeld voor testcapaciteit die ze niet gebruiken. De vraag naar testen is flink afgenomen vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

Dat blijkt uit cijfers van Stichting Open Nederland (SON), die RTV Oost opvroeg. In Overijssel worden er door drie bedrijven commerciële coronatests verzorgd voor Testen voor Toegang. Dat zijn Tunica Trading (met vestigingen in Zwolle en Hardenberg), CovidTestNederland (in Enschede, Hengelo en Almelo) en Alegria Health (in Deventer). Ook Hestia uit Losser is aangesloten bij Testen voor Toegang.

Vergoedingen testaanbieders

Testaanbieders krijgen dagelijks standaard 387 euro per afnameplek. Een testlocatie in Overijssel telt gemiddeld tien afnameplekken, al zijn het er op sommige plekken ook twintig. Naast die vaste vergoeding wordt er 130 euro per uur, per bezette afnameplek betaald aan testaanbieders. Een snelle optelsom leert dat een locatie dagelijks al gauw 5.000 euro krijgt.

Door de aangescherpte coronamaatregelen, die twee weken geleden ingingen, is de vraag naar Testen voor Toegang fors afgenomen. De capaciteit is de voorbije twee weken daarentegen net zo groot gebleven. Daardoor ontvangen de commerciële testaanbieders in Overijssel dus duizenden euro's per dag, voor capaciteit die ze niet gebruiken. Landelijk gaat het om zo'n vier ton per dag, berichtte Hart van Nederland vanochtend.

Een kleine twee weken geleden scherpte het kabinet de coronaregels aan, met onder meer een verbod op meerdaagse festivals en evenementen. Ook moest de nachthoreca de deuren weer sluiten. Daartoe werd besloten vanwege de snel oplopende besmettingscijfers, die vooral in die sectoren werden opgelopen.

Capaciteit afgeschaald

De capaciteit van de commerciële teststraten wordt aankomende maandag, na ruim twee weken, afgeschaald. Volgens Pier Eringa van Stichting Open Nederland, dat Testen voor Toegang verzorgt, kon dat niet eerder. "De partijen hebben mensen ingehuurd, die je niet zomaar de ene dag kunt inhuren en de andere dag naar huis kunt sturen. De arbeidsmarkt is krap. En de commerciële bedrijven hebben tijd nodig om weer af te schalen."

Eringa wijst ook op de zogenoemde beschikbaarheidsfunctie. "Je kunt niet alles zo maar afschalen, want dan zit je straks misschien met het probleem dat er ineens te weinig capaciteit is."

De commerciële bedrijven hebben tijd nodig om weer af te schalen Pier Eringa, Testen voor Toegang

Vast bedrag per test

Een vast bedrag per afgenomen test betalen, is volgens Eringa geen optie. "Dan betaal je een heel hoge prijs per test. Aanbieders gaan dan namelijk de pieken en dalen verwerken in de prijs, zij willen er immers ook wat aan verdienen. We weten heel goed dat we met belastinggeld werken en dat we het geld niet over de balk moeten gooien."

De commerciële testaanbieders in Overijssel willen zelf niet reageren; zij verwijzen voor vragen naar Stichting Open Nederland.