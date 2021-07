Moeder Oogink ontroostbaar na uitsluiting Spelen: "Het ergste is dat Reshmie daar nu moederziel alleen is"

"Vannacht kreeg ik het te horen dat ze niet mee mag doen en dat heeft voor veel huilbuien gezorgd. Het is echt niet te bevatten, ze heeft er zo enorm veel voor opgeofferd en dan overkomt je dit", vertelt Soemintra Oogink geëmotioneerd in Goedemorgen Overijssel.

Op eigen kosten

De weg naar Tokio verliep met vallen en opstaan voor Oogink, die het uitoefenen van haar sport grotendeels zelf heeft moeten bekostigen. Zowel sportkoepel NOC*NSF als de taekwondokabond verleende haar geen financiële ondersteuning, waardoor ze haar trainingskampen en kwalificatietoernooien met eigen middelen moest betalen. Dat deed ze tevens gedurende het traject richting haar eerste Spelen in Rio, in 2016.

Tot overmaat van ramp gooide een zware kruisbandblessure lange tijd roet in het eten, met een intensieve revalidatie tot gevolg. "Ze heeft er vijf jaar voor geknokt om dit mee te maken. Eerst die zware blessure en nu dit. Het is een drama", vervolgt haar moeder.

Altijd voorzichtig geweest

"Ze is altijd zo voorzichtig geweest met testen en het leven in een bubbel. Ook familieleden hebben vaak moeten testen. Ze weet uiteraard niet waar ze het opgelopen heeft. Iemand in de staf van de roeiploeg is besmet en de skateboarder (Candy Jacobs, red.). Daar is ze bij in de buurt geweest en ze heeft ook naast een roeier in de taxi gezeten, zeg het maar."

Oogink in actie op de Spelen van Rio de Janeiro (Foto: ANP Foto)

Moederziel alleen

Volgens Oogink is het ergste van alles dat haar dochter tien dagen in verplichte isolatie moet zitten. "Dat vind ik echt het meest droevige. Moederziel alleen op een hotelkamer met niemand om haar heen. We hebben gelukkig wel telefonisch contact. Op dit moment is ze heel verdrietig", aldus moeder Soemintra Oogink.

Einde carrière

In een eerste reactie liet Reshmie Oogink weten dat ze er geen woorden voor heeft en dat er hiermee een abrupt einde komt aan haar topsportcarrière.