Expeditie Dinkelsand: toch vakantie voor thuisblijvende kinderen

De activiteitenweek is voor kinderen in de basisschoolleeftijd die niet met hun ouders op vakantie gaan. “Dat kan om een medische reden zijn, maar ook door de financiële situatie van ouders”, legt Haico Muller, een van de organisatoren, uit. Al ruim een kwart eeuw organiseren ze de themaweken, met elk jaar een ander thema. “Het doet pijn als je hoort dat die kinderen anders zes weken thuis zitten. Hier zijn ze er toch even uit.” En dat bevalt de kinderen prima.

Dinkel Jungle is het thema van dit jaar. Stropers hebben het op dieren in de omgeving van de zandvlakte Glane gemunt. Aan de kinderen de taak om ze op te sporen. In echte safari-outfits. “Nu kunnen we lekker verven”, legt een van de kinderen uit, terwijl ze met rode verf haar cape versiert. “Als je op vakantie gaat doe je ook allemaal leuke dingen, net als wij nu.” Aan lange tafels zijn alle kinderen druk met het versieren van kleding, in de meest opvallende kleuren.

Deze dragen ze als ze op vossenjacht door het centrum gaan. "Daar krijgen ze allemaal aanwijzingen waar de stropers zijn, die ze later kunnen zoeken", legt Muller uit. "Op die manier hebben de activiteiten de hele week met elkaar te maken. Je beleeft een verhaal met de kinderen."

Tenten bouwen

Direct achter de tafels van het kleurfestijn staat een aantal tipi’s, gebouwd door de kinderen. “Dat hebben we helemaal zelf gedaan, in groepjes”, zegt Christina (11). En dat is makkelijker dan je zou denken. “Je moet de stokken bij elkaar steken en dan kan je zo de doeken er om heen knopen”, legt ze uit. De versieringen rondom de tent was het leukste werk. “Ieder groepje heeft zijn eigen tent en die moet je versieren”, zegt Pien (11). Dat ze het samen mochten doen vonden ze het allerleukst. “Je wordt echt hecht in zo’n week.

Vrijwilligers

Niet alleen de kinderen zijn dolenthousiast, ook de vrijwilligers hebben het ontzettend naar hun zin. “Die blije koppies zijn het mooiste. Je gunt alle kinderen een vakantie en wij regelen dat op deze manier”, zegt Elena. “Het zijn vermoeiende dagen, maar de kinderen geven je zo ontzettend veel energie”, vult Joris aan.

De activiteiten worden al ruim een kwart eeuw georganiseerd en het enthousiasme van de vrijwilligers is nooit gedaald. Annette Theussing gaat al sinds het begin mee. “Dat je kinderen die vakantie-ervaring kan geven is geweldig.” De festiviteiten beginnen bijna een familievakantie te worden. “Mijn kinderen zijn hier ook vrijwilligers. Ze gingen altijd mee met de activiteiten en toen ze oud genoeg waren zijn ze vrijwilliger geworden.”