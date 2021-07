Torenhoge prijzen en nauwelijks aanbod op woningmarkt: "Het is eigenlijk verdrietig wat er gebeurt"

Makelaar Cathy Holtland heeft het in de 26 jaar dat ze in het vak zit nog niet zo meegemaakt. "Dit is zo extreem. Vanmorgen stonden er 49 huizen te koop in heel Zwolle, een stad van 125.000 inwoners en met meer dan dertig makelaarskantoren. Dat is echt absurd. Een paar jaar geleden stonden er bijna duizend huizen te koop."

Tweedeling

De hoge prijzen veroorzaken een tweedeling in de maatschappij, ziet Cathy: "Het is gewoon verdrietig wat er gebeurt. Mensen die van hun ouders of grootouders geld bij kunnen lenen, kunnen het nog wel betalen. Maar je ziet dat veel mensen helemaal vast zitten. De huurprijzen zijn ook hoog, dus wonen mensen noodgedwongen bij hun ouders of op een studentenkamertje. Mensen zijn dat zat."

Makelaar Cathy Holtland (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De vraagprijs voor huizen is al een heel stuk hoger en dan wordt er óók nog flink overboden. Als de aankoopprijs boven de taxatiewaarde ligt, moet je dat geld zelf meebrengen. Dat kan niet in de hypotheek gefinancierd worden, vertelt Cathy: "Soms gaat het om 7.000 euro, maar het kan ook 20.000 euro zijn. Dat maakt het bijna onmogelijk om zonder hulp een huis te kopen."

'Niet leuk meer'

Ook aankoopmakelaar Joyce van Gemmert vindt het lastig haar werk nog goed te doen in deze extreme markt. "Het is gewoon niet leuk meer. Er zijn starterswoningen die een ton meer moeten kosten dan een paar jaar terug, dat is absurd. Dat kan je niet opbrengen met een gewoon inkomen."

Aankoopmakelaar Joyce van Gemmert (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Joyce ziet de frustratie bij kopers groeien. "Huren is ook erg duur, en als je koopt dan investeer je dat geld. maar er is gewoon niets. De doorstroom is eruit. Je wilt nog niet je eigen huis verkopen voordat je wat anders hebt, want dan heb je misschien helemaal niets. Dus iedereen zit op elkaar te wachten."

Randstad

Joyce merkt dat Zwolle populair is bij kopers uit onder meer Utrecht en Amsterdam. "Nu veel mensen thuis werken maakt de plek waar je woont minder uit. In de Randstad liggen de prijzen nog hoger, dus als mensen daar een huis verkocht hebben kunnen ze met de overwaarde hier wel wat moois kopen. En daardoor hebben kopers uit de buurt nog minder kans."

Pas als het woningaanbod stijgt, zullen de prijzen weer wat stabiliseren, denken beide makelaars. Cathy denk dat dat kan nog jaren kan duren. "Steeds als je denkt 'hoger dan dit wordt het toch niet' stijgen de prijzen toch weer verder. Pas als er voldoende nieuwbouw bij komt, komt er hopelijk weer een beetje lucht."