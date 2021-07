Veroordeelde vader dode baby Nieuwleusen in hoger beroep

De vader van de dode baby Hailey in Nieuwleusen gaat zeer waarschijnlijk in hoger beroep tegen zijn straf, dat zegt zijn advocaat Umut Yilderim. De man is schuldig bevonden aan doodslag en de rechtbank heeft hem tot twaalf jaar cel veroordeeld.

Het meisje van vier maanden oud werd in maart 2020 zo ernstig en gewelddadig mishandeld dat zij overleed aan de de gevolgen van die mishandeling. Volgens de rechtbank in Zwolle is de vader degene die het letsel heeft toegebracht. Wat er precies is gebeurd en waarom de vader zijn dochter mishandelde is niet duidelijk. De vader ontkent zijn dochter te hebben mishandeld en wijst naar de moeder.

Geen onomstotelijk bewijs

Hoewel de moeder die bewuste avond moest werken en pas later die nacht thuiskwam, zou ook zij haar dochter mishandeld kunnen hebben. Dat heeft de advocaat van de vader in de rechtbank bepleit en ook nu herhaalt hij die uitspraken. "Op onderbuikgevoelens kan je iemand niet veroordelen, er staat niet onomstotelijk vast dat mijn cliënt zijn dochter heeft mishandeld. Ik moet het vonnis nog nader bestuderen, maar ik adviseer hem in hoger beroep te gaan."

Volgens de rechtbank blijkt uit de verklaringen van deskundigen, vader en moeder en de afgeluisterde gesprekken tussen hen en anderen dat de vader verantwoordelijk is voor de mishandeling. Vanwege de impact van de gewelddadige dood, het gebrek aan openheid van zaken en de ernst van het feit is de man veroordeeld tot twaalf jaar.