GGD'en Overijssel starten vaccinatiecampagne gericht op arbeidsmigranten

De GGD'en in onze regio's starten vandaag met een vaccinatiecampagne die is toegespitst op arbeidsmigranten. In Nederland zijn zo'n half miljoen arbeidsmigranten en een paar duizend daarvan verblijft in Overijssel. Het is een moeilijk bereikbare groep, vooral omdat vaak niet bekend is waar ze wonen of omdat ze de Nederlandse of Engelse taal niet machtig zijn.

De vaccinatiecampagne van de GGD werd afgetrapt in Ommen. Een groot aantal arbeidsmigranten verblijft op één van de vele vakantieparken daar, naar schatting zo'n vijfhonderd.

Verschillende talen

De campagne is opgezet in verschillende talen. Er zijn bijvoorbeeld brochures in Pools, Bulgaars en Roemeens gemaakt. De GGD'en hebben via de uitzendbureaus voor arbeidsmigranten een goed inzicht gekregen in de aantallen en de afkomst. Via die uitzendbureaus kunnen de arbeiders zich ook inschrijven voor een vaccinatie.

"Ze kunnen zich inschrijven op lijsten die bij uitzendbureaus liggen en die krijg ik dan weer toegestuurd. De samenwerking met de uitzendbureaus is prima", zegt coördinator Rachel ter Horst, arts bij het team infectieziektenbestrijding van de GGD IJsselland.

Speciale vaccinatielijn

De GGD IJsselland heeft in de Zwolse IJsselhallen een speciale openstelling voor de buitenlandse arbeiders. Op weekenddagen is een priklijn speciaal voor hen vrijgehouden en verschillende tolken kunnen ter plekke assisteren. Daar liggen ook weer formulieren en andere papieren in de verschillende talen.

De verwachting is dat de meeste arbeidsmigranten in de loop van augustus gevaccineerd zullen zijn. De GGD houdt er rekening mee dat nadien nog een veegronde gehouden moet worden om ook de laatste geïnteresseerden zover te krijgen.