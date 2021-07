Directeur zorgbureau naar rechter in poging te ontsnappen aan torenhoge claim van curator

De directeur van het failliete commerciële zorgbureau Harmoniezorg uit Hengelo doet via de rechter een ultieme poging te voorkomen dat hij een torenhoge claim aan zijn broek krijgt. De curator meent dat de zorgdirecteur vele tonnen heeft weggesluisd en daarmee verantwoordelijk is voor het bankroet van de zorgorganisatie. De zorgdirecteur en curator staan volgende maand oog in oog met de rechter.

Dat blijkt uit het vanmiddag gepubliceerde openbare faillissementsverslag van curator Philippe Schol.

Cliëntenstop

Harmoniezorg hield zich bezig met dagbesteding en huishoudelijke hulp, maar raakte in de problemen nadat de Twentse gemeenten een cliëntenstop oplegden. De zorgorganisatie werd daarop in april vorig jaar failliet verklaard.

Aangifte

In zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement becijferde curator Schol vervolgens dat de zorgdirecteur in ruim drie jaar tijd 635.904,32 euro uit zijn bedrijf haalde.

Daarbij zou het gaan om contante opnames, privéleningen en privéonttrekkingen. Dat gebeurde over de periode 2017 tot aan het faillissement in april vorig jaar. De curator deed vervolgens aangifte van bedrieglijke bankbreuk en liet beslag leggen op de bezittingen van de directeur.

'Nalatig handelen'

In zijn faillissementsverslag van vandaag komt de curator daar nog eens op terug. Volgens de curator deed de directeur de privéonttrekkingen, terwijl hij had kunnen weten dat zijn bedrijf daardoor niet meer aan de betalingsverplichtingen kon voldoen.

In een ander verslag - rond moederbedrijf Koturlu - schrijft de curator onomwonden dat nalatig handelen door de directeur de oorzaak is van het faillissement.

Dure lease-Tesla

Tijdens zijn onderzoek naar het faillissement stuitte de curator in een eerder stadium op een aantal opmerkelijke zaken. Zo had de zorgdirecteur vlak voor het faillissement een Tesla 3 geleased. Deze auto was weliswaar weer ingeleverd, maar de maatschappij bleef achter met een strop van 28 mille.

Zoon verdiende meer

Daarnaast bleek dat de zorgdirecteur in januari 2019 zijn zoon in dienst had genomen die een hoger salaris ontving dan de directeur zelf. De curator schreef dit "opvallend" te vinden, zo berichtte RTV Oost eerder.

Ook eiste de curator opheldering van de zorgdirecteur over geschuif met personeel en de opmerkelijke constructie waarmee dat gepaard ging. De zorgdirecteur had zijn personeel namelijk vlak voor het bankroet ontslagen en in dienst laten treden bij de Stichting Dagbesteding Twente, waarvan hij eveneens directeur was. Vervolgens werd het personeel op papier weer uitgeleend aan Harmoniezorg.

Voor de rechter

De advocaat van Harmoniezorg liet eerder al weten dat haar cliënt het niet eens is met de bevindingen van de curator. De zorgdirecteur en curator voeren al maanden een schriftelijke procedure hierover. De advocaat heeft de rechter nu echter gevraagd om een mondelinge behandeling, waarbij ze haar standpunten nader wil toelichten.

Deze mondelinge procedure dient medio volgende maand voor de rechtbank.

Gemeenten eisen geld terug

Los van de procedure tussen de curator en zorgdirecteur hebben de gemeenten Enschede en Hengelo voor ruim 550.000 euro aan zorggelden teruggeëist van Harmoniezorg. Dit bedrag is intussen opgelopen tot bijna zes ton.

De gemeenten hadden destijds een cliëntenstop afgekondigd omdat het zorgbureau niet voldeed aan de financiële eisen en onvoldoende gekwalificeerde zorg leverde.

Het totale faillissementstekort - inclusief de vordering van de gemeenten, fiscus en uitkeringsinstantie UWV - bedraagt ruim 6,5 ton.

RTV Oost heeft de afgelopen jaren uitvoerig onderzoek gedaan naar zorgaanbieders in Overijssel en mogelijke misstanden. Deze verhalen zijn terug te vinden in het dossier zorgonderzoek. Voor tips: j.colijn@rtvoost.nl.