Slingerend de Sallandse geschiedenis ontdekken, de Heks van Lettele wacht al eeuwen

We gaan terug naar de late middeleeuwen. Een boosaardige heks zwierf rond in de bossen van Lettele. Ze had een kwaadaardig doel in haar leven: zieltjes winnen voor de duivel. De duivel had een nieuw doelwit voor haar in gedachten: Pier de Rover. Pier was met z'n roversbende een schrik voor boeren en burgers in de omgeving van Salland. De heks liet zich omtoveren tot een wonderschoon meisje en verleidde de gevreesde rover.

Ook wandelaars en kinderen kunnen kennis maken met de Heks van Lettele:

Benieuwd naar de afloop van dit verhaal? Die wordt verteld tijdens deze magische tour door Lettele. Maar niet alleen mythes en sagen komen aan bod tijdens deze kilometerslange fietstocht. Want er zijn nog zes andere verhalen te vertellen. Zo laat een Boerenkracht-route inwoners en toeristen kennis maken met het boerenleven in Salland en is er een route die je meeneemt in het archeologische verleden van Heeten.

"Zo kan iedereen zien hoe bijzonder Salland is, genieten van de natuur en de verhalen die zijn verscholen in het landschap", aldus Rik Smienk van Salland Marketing. Nieuwsgierig geworden? Klik dan hier.

