Boete tegen wegenbouwer geëist voor dodelijk ongeval op A1 bij Holten

Het incident wordt daarom door het OM niet als een verkeersongeluk gezien, maar als een bedrijfsongeval.

Vegen en meten

De medewerker, een man uit het Gelderse Wilp, was nog in opleiding. Op de avond van 19 maart 2019 was de man met een collega bezig met meetwerkzaamheden op een stuk van de A1 bij Holten. De chauffeur van een achteruitrijdende veegwagen zag de twee over het hoofd en raakte hen. De 22-jarige kwam om het leven, zijn collega raakte zwaar gewond.

Volgens de officier van justitie ligt de verantwoordelijkheid voor het incident bij de wegenbouwer. Die maakte mogelijk dat er op het te repareren stuk weg tegelijkertijd werd geveegd en gemeten. Dat is volgens de officier van justitie een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet.

'Niet gezien'

Het Vordense bedrijf stelt dat de verkeerde partij voor de rechter staat. Volgens de advocaat zijn er de nodige vraagtekens te stellen bij het gedrag van de bestuurder van de veegwagen. Die verklaarde dat hij de twee niet had gezien. En dat is volgens de advocaat opmerkelijk. De man reed al 43 minuten over het afgesloten deel heen en weer en daarnaast was de veegwagen van licht, camera's en geluidssignalen voorzien.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak