Station Zwolle zo goed als af: "De overlast is echt voorbij"

En daarmee is bijna een einde gekomen aan het jarenlange project rondom het station. "We hebben extra sporen gebouwd en de perrons zijn verbeterd. Er is echt aan alle kanten in dit station geïnvesteerd", vertelt woordvoerder Aldert Baas van ProRail.

Minder vertragingen, meer treinen

De afgelopen weken is gewerkt aan de sporen die vanaf het noorden komen. "Bij Zwolle is een samenloop van allerlei spoorrichtingen. We hebben het nu zo gebouwd dat het niet meer allemaal op één spoor terechtkomt. Daar is een ongelijkvloerse kruising gemaakt", vertelt Baas.

Maar wat betekent dat voor de reiziger? "Minder vertragingen en meer treinverkeer. Van Meppel naar Zwolle gaan bijvoorbeeld meer treinen rijden, maar ook van Emmen naar Zwolle. We verwachten immers ook dat steeds meer mensen met de trein gaan reizen. Dat is duurzaam en toekomstbestendig."

Veel gevraagd

De werkzaamheden rondom het station hebben lang geduurd. "We hebben veel van reizigers gevraagd. Mensen hebben bijvoorbeeld veel in de bus gezeten", beseft woordvoerder Baas. Hij heeft dan ook goed nieuws: "Er zijn alleen nog wat restwerkzaamheden in september, maar de overlast voor reizigers bij Zwolle is echt voorbij."

De nieuwe spoortunnel bij Herfte moet ervoor zorgen dat de treinen uit het noorden minder vertraging hebben.