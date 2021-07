Dit zijn de duurste en goedkoopste huizen van Overijssel

Heb je een ongelimiteerd budget dan kom je in Overijssel ook behoorlijk aan je trekken. Verstopt in de bossen of achter hoge hekken en oprijlanen staan leuke optrekjes te koop. Het duurste huis, waarvan de vraagprijs bekend is op huizensite Funda, staat in Zenderen aan de Elshorsterweg. Het betreft een luxe woning mét stallencomplex voor paarden. Vraagprijs 4.995.000 euro.

Het stallencomplex heeft onder andere twee appartementen voor zogenaamde grooms. Het woonhuis heeft een woonoppervlakte van 645 vierkante meter en de tuin heeft een verwarmd zwembad. Dat allemaal op een perceel van ruim 40.000 vierkante meter.

Voor bijna 5 miljoen euro koop je deze woning met stallen voor paarden en 40.000 vierkante meter grond (Foto: Funda)

Randstad

Voor dit bedrag koop je in Amsterdam overigens ook een leuk optrekje. Zoals een grachtenpand aan de Singel met vijf verdiepingen, 624 vierkante meter woonoppervlakte en dertien kamers. Je zult het wel met minder tuin moeten doen want het perceel aan de Singel is maar een schamele 164 vierkante meter groot.

Op nummer twee van duurste huizen in Overijssel staat een landhuis in Hengelo aan de Enschedesestraat. Met een vraagprijs van 3,7 miljoen euro krijg je een huis met een woonoppervlakte van 538 vierkante meter, zes slaapkamers, drie badkamers en vier aparte toiletten. Het huis staat op een perceel van drie hectare. Een jacuzzi en een sauna zijn bij de prijs inbegrepen.

Een landhuis in Hengelo voor 3,7 miljoen euro (Foto: Funda)

Oud-burgemeester van Deventer

Voor de nummer drie moeten we naar Salland. Daar staat in Loo (Bathmen) Landgoed 't Hemeltje te koop. Bijzonder aan dit object is dat het vroeger een pleisterplaats was en in de achttiende eeuw het landgoed van de burgemeester van Deventer. Het landgoed van maar liefst tien hectare heeft een vraagprijs van 2.950.000 euro, vrij op naam.

Het monumentale huis uit 1784 heeft zes kamers, drie badkamers en drie toiletten en een woonoppervlakte van 350 vierkante meter. Naast het huis staat een schuur/berging van 253 vierkante meter. Op het landgoed staat ook een koetshuis.

Wonen op een monumentaal landgoed? Dat kan voor bijna 3 miljoen euro. (Foto: Funda)

De goedkoopste woningen

De goedkoopste woning is te vinden in Haaksbergen. Hier staat een studio te koop in de Lansinkstraat van 36 vierkante meter voor 119.500 euro. De servicekosten zijn 75 euro per maand. Er is geen tuin maar wél een Frans balkonnetje. Ter vergelijking: in Amsterdam koop je voor ditzelfde bedrag een kamer van 11 (!) vierkante meter of een parkeerplaats aan de Herengracht.

Studio in Haaksbergen op dit moment de goedkoopste woning in Overijssel (Foto: Funda)

Heb je iets meer te besteden dan koop je een drie-kamer appartement in de Jan van Goyenstraat in Almelo voor 125.000 euro. Voor dat geld krijg je 71 vierkante meter woonoppervlak, geen tuin maar wel een balkon. Handige handjes is ook wel makkelijk want het betreft een opknapper. De woning staat inmiddels al 'onder bod'.

Dit appartement in Almelo van 71 vierkante meter staat te koop voor 125.000 euro en is 'onder bod' (Foto: Funda)

Op nummer drie staat misschien wel een buitenkansje, mits je twee rechterhanden hebt. Dit klushuis staat in Glane aan de Glanergrensweg. Het betreft een twee-onder-een-kap woning van 81 vierkante meter op een perceel van 155 vierkante meter. Richtprijs is 129.500 euro. Het huis heeft twee slaapkamers en kijkt uit over de landerijen.

Een klushuis in Glane met een vraagprijs van 129.500 euro wordt aangeprezen als buitenkans (Foto: Funda)

Wat koop je in Overijssel voor 410.000,- Euro?

Het is natuurlijk afhankelijk van waar je in Overijssel woont of wilt wonen wat je voor de gemiddelde koopprijs van een woning krijgt. En dan nog zijn de prijzen op de makelaarssite vráágprijzen. Het is tegenwoordig meer regel dan uitzondering dat er overboden wordt. Vandaar dat de huizen die hier genoemd worden een vraagprijs rond de 375.000 euro hebben. De kans dat je het huis voor 410.000 euro kunt kopen is dan realistischer.

Het eerste wat de makelaarssite leert is dat veel woningen al 'verkocht onder voorbehoud' of 'onder bod' zijn. Wat blijft er nog over? Bijvoorbeeld een hoekwoning met garage aan de Havezathe in Raalte. Vraagprijs is 375.000 euro. Voor dat geld koop je 135 vierkante meter woonoppervlakte op een perceel van 375 vierkante meter.

Zwolle

Ook in Lemelerveld koop je nog een behoorlijke woning voor de gemiddelde aankoopprijs. Aan de Graslanden staat een eigen-kapper te koop voor 379.000 euro. Met 204 vierkante meter woonoppervlakte op een perceel van 297 vierkante meter een leuk optrekje.

In de regio Zwolle is het al wat lastiger, maar ook daar staan bijzondere optrekjes te koop. Aan de Oude Rijksweg in Rouveen bijvoorbeeld. Daar staat een voormalig dorpscafé en later een bedrijfswoning van een supermarkt te koop. De woonbestemming is 236 vierkante meter en de perceeloppervlakte bedraagt 610 vierkante meter. De vraagprijs voor het klassieke woonhuis is 375.000 euro. Helaas kun je er dan nog niet in wonen. Van binnen is het vervallen en gedateerd.

Een mooi groot huis in Rouveen voor een acceptabele prijs. Er moet nog wel wat aan gebeuren..... (Foto: Funda)

Regionale verschillen

Voor een instap-klare woning kom je in Zwolle bijvoorbeeld terecht in een appartement met drie kamers (115 vierkante meter) aan de Stockholmstraat. Het heeft een balkon en is gelegen naast het station. Het heeft ook een eigen parkeerplaats. Vraagprijs is 375.000 euro.

In Enschede en Hengelo kun je voor dit budget een hoekwoning of een wat groter klushuis kopen. In Deventer een gemoderniseerde jaren '30 tussenwoning. In Denekamp staat een vrijstaand huis uit 1991 te koop met 190 vierkante meter woonoppervlakte en een perceel van 404 vierkante meter; vraagprijs 385.000 euro.

Een vrijstaande woning in Denekamp met als vraagprijs 385.000 euro (Foto: Funda)

Amsterdam

Ook al zijn de prijzen hier met grote regionale verschillen torenhoog, de prijzen in Amsterdam zijn nog veel hoger. Voor de gemiddelde aankoopprijs kun je in Amsterdam een drie-kamer appartement kopen van 67 vierkante meter (vraagprijs 415.000 euro) of een nieuwbouwstudio van 49 vierkante meter.

Of dit een geruststelling is valt nog te bezien. Het aanbod in het oosten van het land is dermate laag dat er voor kopers ook hier weinig te halen valt. Het blijft wachten op dat ene buitenkansje terwijl ondertussen de huizenprijzen explosief blijven stijgen.