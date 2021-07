Kwetsbare kunst Ootmarsum: "Stemmen in mijn hoofd inspireren me"

Kwetsbare kunst van bijzondere kunstenaars in het hartje van Ootmarsum, zo omschrijft Wegdam de werken in de galerie. De kunstroute Ootmarsum Omarmt Kwetsbaarheid mag dan wel voorbij zijn, de kunstenaars zijn op de kaart gezet. "Onze kunstenaars worden nu gezien en dat verdienen ze."

Schizofrenie

Zo is ook de kunst van Dennis Zanoni te bewonderen. De 63-jarige kunstenaar is manisch depressief en heeft schizofrenie. Van diepe dalen naar hele hoge pieken, zo omschrijft hij zijn leven. Toch komt zijn creativiteit door zijn beperking, vindt Zanoni. "Stemmen die ik hoor inspireren me om mijn kunst te maken."

"Met de actie Ootmarsum Omarmt Kwetsbaarheid wilden we laten zien wie onze kunstenaars zijn", legt Wegdam uit. De kunstroute heeft gedaan waar het voor bedoeld was. "Mensen kunnen onze kunstenaars nu vinden en er zijn zelfs al werken verkocht. Net als in een echte galerie."

Een van de verkochte werken is van Daniëlle Oude Luttikhuis. Ze maakt verschillende soorten kunst, van schilderijen tot beelden. De galerie in het centrum van Ootmarsum zorgde ervoor dat ze eindelijk een plek had om haar kunst te exposeren. “Thuis stapelde alles zich op, nu kan ik mensen laten zien wat ik maak.”

Inspiratiebron

En niet alleen wat ze maakt, maar vooral hoe ze het maakt is bijzonder. Daniëlle heeft een conversiestoornis en zit daarom in een rolstoel. Bij een conversiestoornis gaat er iets mis bij de signalen die je lichaam stuurt naar andere delen van het lichaam. Hierdoor kan ze alleen haar linkerarm nog bewegen. Praten kan ze ook niet, communiceren doet ze via haar telefoon.

"Tot vijf jaar geleden was alles gewoon, totdat ik ineens in elkaar zakte”, legt ze uit. Daarna veranderde alles in haar leven. “In het begin was ik boos en verdrietig, nu wil ik anderen laten zien dat je ondanks een handicap veel kan bereiken. Ik wil ze inspireren.”

Het was wel lastig, ik ben namelijk rechtshandig Daniëlle

Met één hand

En dat kan ze. Waar veel ‘normale’ mensen al moeite hebben om een mooi kunstwerk te maken, maakt Daniëlle met één hand verschillende soorten kunst. Een van de kunstwerken die in de galerie te vinden is, is een bronzen masker van klei. “Eerst maak ik de vorm van gaas”, legt ze uit. “Daarna maak ik het dicht met papier-maché en maak ik het af met een klein laagje klei.”

Dat ze zo creatief was, wist ze niet. “Daar ben ik pas vijf jaar mee bezig.” Sinds ze in een rolstoel zit, zoekt ze manieren om zich bezig te houden en te uiten. "Normale dingen kon ik niet meer doen en dat was lastig. Zeker omdat ik kleine kinderen had toen het gebeurde.” Bezig blijven wilde ze wel. “Ik ging dingen proberen en kwam erachter dat kunst maken iets is wat ik graag doe.” Al was dat in het begin best lastig. “Voor de stoornis was ik namelijk rechtshandig”, typt ze met een grijns op haar gezicht.

Kunst in puurste vorm

“Deze kunstenaars verdienen net zo goed als alle andere kunstenaars een plek om te exposeren”, vindt Wegdam. Daarom is hij blij dat mensen de galerie nu kunnen vinden. “Daar is het allemaal om te doen geweest.”

Kunst in de puurste vorm, zo beschrijft hij de verschillende werken van zijn kunstenaars. “Er zit zoveel gevoel in deze werken en dat maakt ze stuk voor stuk prachtig.”

Jan Wegdam overhandigt 'de poaskearls' aan Jos Bosch (Foto: RTV Oost)

Voegt iets toe

“Deze galerie voegt iets toe aan de stad”, vindt ook Jos Bosch, voorzitter van de VVV. “Ootmarsum wordt gekenmerkt door haar vele mooie kunstgaleries en deze maakt het af.” De kunstroute door de stad was een samenwerking met de VVV en de voorzitter ziet er graag een vervolg in. “Misschien in een iets andere vorm, maar er is genoeg belangstelling voor.”

Bosch gaat niet met lege handen naar huis na de officiële afsluiting van de kunstroute: om het 120-jarig bestaan van de VVV te vieren heeft een van de kunstenaars een schilderij gemaakt. “De Poaskearls”, roept Bosch enthousiast als ze het kunstwerk aangereikt krijgt. “Dit krijgt een mooie plek in de VVV”, belooft ze. “Kwetsbare kunst, van iets typisch Ootmarsums.”