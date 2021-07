Tientallen kilo's crystal meth ontdekt in drugslab Boekelo

Vorig jaar juni kwam de politie de hoofdverdachte op het spoor nadat er in Nuenen in Brabant een lab werd aangetroffen dat niet meer in werking was. Vervolgens werd er door de politie een uitgebreid onderzoek gestart. Dat onderzoek leidde uiteindelijk naar Groningen, Hengelo en Boekelo.

Meerdere acties

Op meerdere plaatsen in het land vonden gisteren acties van de politie plaats: het drugslab in Boekelo werd ontmanteld, een woning in Groningen doorzocht en een garagebox in Nistelrode bekeken.

Tientallen kilo's drugs ontdekt in lab Boekelo (Foto: News United / Dennis Bakker )

In een bedrijfspand aan de Plooij in Boekelo vond de politie een crystal meth-lab dat in werking was. Hier lag zo’n 30 tot 40 kilo crystal meth, meerdere drugsvaten en een ketel. Deze werden in beslag genomen en zullen worden vernietigd. Bij het lab werden de verdachten aangehouden.

Waardevolle spullen afgepakt

Van de doorzochte woning in Groningen werd door de hoofdverdachte regelmatig gebruik gemaakt. Daar heeft de politie waardevolle spullen afgepakt. Tot slot werden in de garagebox in Nistelrode meerdere materialen aangetroffen voor de productie van drugs, waaronder een ketel en gasflessen.

De politie is uiteindelijk tot in de nacht bezig geweest om het lab te ontmantelen en de spullen in beslag te nemen. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.